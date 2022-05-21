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Hyundai вложит в производство электромобилей и батарей в США около $5,54 млрд

США являются третьим по величине рынком электромобилей, но локальное производство, если не считать предприятий Tesla, относительно слабо развито. По примеру многих конкурентов, корейская Hyundai Motor решила построить в США предприятие по выпуску электромобилей и тяговых батарей. Оно расположится в Джорджии и начнёт сборку электромобилей в первой половине 2025 года.

Источник изображения: Hyundai Motor

Источник изображения: Hyundai Motor

Строительство нового предприятия начнётся в 2023 году, а проектная мощность подразумевает выпуск 300 тысяч электромобилей в год. Это не единственное предприятие Hyundai в США, которое сможет наладить выпуск электромобилей для местного рынка, под соответствующие нужды будет перепрофилирована часть производственных линий в Алабаме, на эти цели будет потрачено $300 млн. В целом, до 2025 года Hyundai намеревается направить на развитие американских проектов, связанных с мобильностью, до $7,4 млрд.

Известно, что новое предприятие в Джорджии будет финансироваться на долевой основе с неким партнёром, имя которого Hyundai пока на не называет, общий бюджет проекта превысит $5,54 млрд. Не исключено, что им окажется южнокорейская компания SK On, у которой в Джорджии уже есть предприятия по выпуску тяговых батарей. Они поставляются для нужд Volkswagen и Ford Motor, но осведомлённые источники сообщили Reuters, что и электромобили Hyundai Ioniq 7 будут оснащаться аккумуляторами производства SK On. Власти штата Джорджия намереваются привлечь ещё около $1 млрд инвестиций на строительство предприятий поставщиками Hyundai, которые создадут для корейского гиганта необходимую локальную инфраструктуру.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, комментарии последних событий,
Теги: hyundai, сша, электромобиль, инвестиции
hyundai, сша, электромобиль, инвестиции
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