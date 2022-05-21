Корабль Boeing Starliner впервые пристыковался к МКС, но в полёте снова возникли нештатные ситуации

Компания Boeing произвела стыковку пилотируемой капсулы CST-100 Starliner с американским модулем «Гармония» на МКС. Это первая стыковка нового корабля с космической станцией и новая альтернатива «Союзам» и «Драконам». Знаменательный шаг омрачило несколько нештатных ситуаций в полёте, последствий которых удалось избежать только за счёт значительного запаса прочности корабля Boeing.

Для капсулы CST-100 Starliner нынешний полёт стал вторым испытательным после провала первого тестового полёта в декабре 2019 года. В тот раз из-за ошибки в системе расчёта времени работы двигателей корабль совершил выход за пределы расчётной орбиты. Оставшегося топлива не хватало на стыковку с МКС и Starliner посадили без подхода к станции.

После более чем двух лет и ремонта корабля — на Starliner заменили сервисный модуль — запуск состоялся 20 мая этого года на ракете-носителе Atlas V. Старт состоялся вчера в 01:45 мск с космодрома базы Космических сил США на мысе Канаверал. Стыковка с МКС была запланирована на сегодня в 02:10 по московскому времени, но состоялась на один час позже. Также Boeing на три часа задержала сообщения о прохождении миссии, что вызвало опасения в её успешности.

Как выяснилось позже, в полёте возникло несколько «мелких» нештатных ситуаций. Во-первых, контур охлаждения на корабле показал нештатное поведение температуры. Система продолжала поддерживать стабильную температуру в контуре, но работала с превышением нормальной нагрузки.

«Наземная команда проделала большую работу по управлению этими контурами», — сказал Стив Стич (Steve Stich), руководитель программы коммерческого экипажа NASA, на брифинге после стыковки. По его словам, в контуры охлаждающей жидкости могла попасть влага, которая замёрзла и забила фильтр, вызвав повышение давления в контуре. Контроллеры смогли управлять температурой этих контуров охлаждающей жидкости, и в системе был достаточный запас.

Второй проблемой стал отказ 2 из 12 кормовых двигателей орбитального маневрирования и управления положением (OMAC) в составе сервисного модуля во время выхода космического корабля на орбиту вскоре после запуска. В заявлении Boeing говорится, что вероятно падение давления в камере вызвало отключение этих двигателей. Докопаться до корня проблем вряд ли получится, сервисный модуль отделится от капсулы во время её возврата на Землю и сгорит в атмосфере.

Также во время стыковки отказали два двигателя системы управления реакцией (RSC), которые отвечают за финальное сближение корабля со стыковочным доком. «Я не думаю, что мы пока знаем, что случилось с этими двигателями, но у корабля достаточно резервов, — сказал Стич. — В том числе для расстыковки и посадки».

Несмотря на всё Starliner завершил стыковку. Команда на МКС откроет люк на корабль сегодня в 18:45 мск. На корабле около 350 кг груза для станции. На орбите Starliner пробудет четыре дня, после чего отстыкуется и повезёт на Землю 272 кг груза. Приземление будет на сушу в западной части США. Это первый пилотируемый американский корабль, который будет садиться не в океан. В случае успеха миссии первый полёт Starliner с экипажем состоится до конца текущего года. Однако проблема с двигателями может отодвинуть этот момент.