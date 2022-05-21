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Путин предложил создать государственную систему информационной безопасности

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления информационной безопасности в стране. Сделать это предлагается за счёт внедрения новой государственной системы в соответствующей области.

Источник изображения: pixabay.com / geralt

Источник изображения: pixabay.com / geralt

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации... Координация действий всех структур обеспечения информационной безопасности критически важных объектов должна быть закреплена на стратегическом уровне», — приводит газета «Коммерсантъ» слова господина Путина.

Предполагается, что новая инициатива поможет противодействовать кибератакам, интенсивность которых растёт. Отмечается, что в сложившейся ситуации вызовы в этой сфере стали ещё более острыми, серьёзными и масштабными.

Владимир Путин также напомнил, что российским руководством уже была принята одна из мер информационной защиты, которая предусматривает запрет на «использование зарубежных средств защиты информации». Данная мера вступит в силу в 2025 году.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: безопасность, киберпреступность, кибератаки, кибербезопасность, россия
безопасность, киберпреступность, кибератаки, кибербезопасность, россия
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