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«Роскосмос» прекратил производство и продажу детских санок

Стало известно, что самарский ракетно-космический центр «Прогресс» снят с продажи детские санки, которые прежде выпускал. Эту информацию подтвердил генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов. Он также отметил, что до этого санки длительное время реализовывались только со склада, а новые не производились.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

«Что касается детских санок, то изделие снято с производства. Мы длительный период времени реализовывали данную продукцию только со склада», — приводит источник слова господина Баранова.

При этом отмечается, что фото санок зелёного и синего цвета всё ещё можно найти на веб-сайте РКЦ. По данным источника, помимо ракет и спутников, самарское предприятие занималось производством широкого ассортимента медицинских одноразовых шприцов, водных катеров, мотолодок, детских санок, машинок для формирования рогаликов, авиатехники.

Источник изображения: «Роскосмос»

Источник изображения: РКЦ «Прогресс»

Согласно имеющимся данным, предприятия «Роскосмоса» в рамках диверсификации производства будут выпускать медицинские аппараты МРТ и КТ, о чём ранее говорил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Хотели бы сейчас заняться, конечно более серьёзной техникой, такой, как скажем медоборудование МРТ, КТ», — сообщил господин Рогозин во время общения с журналистами на прошедшем недавно марафоне «Новые горизонты».

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: роскосмос, производство, россия
роскосмос, производство, россия
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