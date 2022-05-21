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«Лунная» ракета SLS вернётся на стартовую площадку для репетиции старта миссии NASA Artemis I в начале июня

Инженеры NASA успешно завершили работу по устранению неисправностей в системах заправки топливом ракеты Space Launch System (SLS), которые были обнаружены во время первой попытки генеральной репетиции старта. Практически полное завершение работ позволило NASA определить следующую дату испытаний. В агентстве сообщили, что ракета вернётся на стартовый стол в начале июня.

Источник изображения: NASA / Ben Smegelsky

Источник изображения: NASA / Ben Smegelsky

Первая попытка «мокрой» репетиции старта — выкатка ракеты на стартовую площадку с полной заправкой топливом и процедурой обратного отсчёта — состоялась в апреле, но не была доведена до конца. Обнаружилась утечка жидкого водорода в месте соединения труб мобильной стартовой вышки и ракеты, а также выявлен отказ обратного клапана в каналах продувки гелием двигателей и систем второй ступени.

Ракету пришлось вернуть в ангар для ремонта, а не для подготовки к старту к Луне, как планировалось ранее. В ходе миссии Artemis I ракета SLS должна будет вывести корабль Orion без экипажа в космос и отправить его в облёт Луны с последующей посадкой капсулы на Землю. В капсуле уже установили научное оборудование для биологических экспериментов, хотя эти работы планировали сделать только после успешного проведения «мокрой» генеральной репетиции старта. Похоже, в NASA твёрдо уверены, что в этот раз всё пройдёт как надо.

Сама репетиция пройдёт примерно через две недели после прибытия ракеты на стартовую площадку. Судя по всему, это произойдёт в 20-х числах июня. Если всё будет хорошо, то в начале июля ракету вернут в ангар для подготовки к настоящему старту, который, если верить заявлениям главы NASA в Конгрессе США, состоится уже в августе.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: nasa, artemis, ракета-носитель, испытания
nasa, artemis, ракета-носитель, испытания
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