Создатель Ethereum выбыл из списка миллиардеров

Один из создателей блокчейна Ethereum и одноимённой криптовалюты, второй по популярности в мире, Виталик Бутерин, сообщил в своём Twitter, что больше не является миллиардером. Связано это с падением курсов криптовалют.

В мае 2021 года, как сообщает РБК, американский Forbes назвал Бутерина самым молодым криптовалютным миллиардером в мире: тогда его состояние оценивалось в $1,09 млрд. Однако цена Ethereum упала до $1,8 тыс., и сейчас состояние Виталика Бутерина составляет около $850 млн.

В другой публикации господин Бутерин написал: «Примечание для троллей: нет, Ethereum не был ошибкой».

Нужно отметить, что также дешевеет биткоин и многие другие криптовалюты. В середине мая цена этой криптовалюты опустилась ниже $27 тыс. — впервые с 2020 года.