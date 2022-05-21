Новые российские спутники связи «Экспресс» приступили к работе

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что новые российские спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» начали функционировать по целевому назначению.

Названные космические аппараты созданы компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» по заказу оператора ФГУП «Космическая связь». Они помогут в развитии российской национальной орбитальной группировки.

Спутники обеспечат широкий спектр телекоммуникационных услуг. Это фиксированная и подвижная связь, телерадиовещание, широкополосный интернет-доступ и пр.

«Ввод в эксплуатацию спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" укрепил позиции компании "ИСС" в качестве ключевого российского поставщика телекоммуникационных космических аппаратов. Спутники, созданные предприятием Роскосмоса, составляют основу орбитальной группировки национального оператора ГПКС: 11 из 13 космических аппаратов», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Добавим также, что аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» отправились в космос на ракете-носителе «Протон-М» с площадки космодрома Байконур 13 декабря 2021 года. Гарантированный срок службы спутников составляет 15 лет.