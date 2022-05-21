Microsoft обновила тестовую Windows Subsystem for Android с Android 12.1 и другими улучшениями

Разработчики из Microsoft продолжают развивать подсистему Windows Subsystem for Android, которая позволяет пользователям запускать Android-приложения в Windows 11. На этой неделе участникам программы предварительной оценки Windows Insider на канале Dev стала доступна Windows Subsystem for Android версии 2204.40000.15.0 с обновлением до Android 12.1, улучшенной интеграцией с Windows, переработанным приложением «Параметры» и другими улучшениями.

Прежде всего стоит отметить, что подсистема была обновлена до Android 12.1, которая является наиболее актуальной версией мобильной ОС Google на данный момент и доступна только на смартфонах Google Pixel. Получается, что тестовая версия Windows Subsystem for Android обновилась до наиболее актуальной версии Android быстрее, чем многие смартфоны.

В новой версии Windows Subsystem for Android по умолчанию отключён сбор необязательных диагностических данных. Пользователям, которые хотят помочь Microsoft в развитии подсистемы путём отправки данных об использовании Android-приложений в Windows, необходимо активировать эту опцию вручную в настройках. Вместе с этим разработчики улучшили сетевое взаимодействие новых сборок Windows 11 с Windows Subsystem for Android, благодаря чему Android-приложения теперь могут подключаться к устройствам в той же сети, что и пользовательский компьютер.

Вместе с обновлением пользователи получат доступ к переработанному приложению «Параметры». В сообщении разработчиков сказано, что оно было изменено таким образом, чтобы настройки стали более понятными, а навигация — более интуитивной. В приложении также появился инструмент, позволяющий просматривать диагностические данные, которые собираются в процессе использования подсистемы. Вместе с этим разработчики добавили дополнительные настройки, которые помогут сделать удобнее процесс взаимодействия с Android-приложениями.

Также сообщается об улучшении интеграции Android-приложений с Windows. В новых тестовых сборках Windows 11 на панель задач выводится информация о том, какие из Android-приложений используют микрофон, отслеживают местоположение, а также обращаются к разным системным службам. Вместе с этим панель задач теперь корректно появляется и исчезает при запуске Android-приложений.

Разработчики внесли другие менее заметные изменения и улучшения в новую версию Windows Subsystem for Android. Ознакомиться с полным списком изменений можно в официальном блоге.