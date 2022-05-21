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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» готовят к исследованию объектов в Солнечной системе

Космический телескоп James Webb («Джеймс Уэбб») не только поможет заглянуть во времена юной Вселенной, но также откроет путь к детальному изучению закоулков нашей Солнечной системы. Этот удивительный инструмент умеет захватывать относительно близко расположенные и быстро движущиеся объекты. Не так давно этот механизм был успешно проверен на небольшом астероиде 6481 Tenzing («Тенцинг») в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Планетологи давно планируют исследования планет, лун, комет и астероидов нашей системы с помощью «Уэбба». В первый год работы телескопа на исследование объектов в Солнечной системе будет отдано до 7 % рабочего времени. Телескоп с помощью инфракрасных камер и двух своих спектрометров будет исследовать кольца Сатурна, луны Юпитера, далёкие Уран и Нептун и многое-многое другое, куда не дотянулись автоматические зонды. Например, астрономов очень интересуют подлёдные океаны Европы, спутника Юпитера. Спектрометры «Джеймса Уэбба» способны будут провести анализ газовых выбросов из расщелин и трещин на его поверхности.

«Для подготовки к предстоящим наблюдениям за Солнечной системой Webb успешно завершил свой первый тест по отслеживанию движущегося объекта!»,сообщила команда телескопа в своей лента Twitter.

В настоящий момент телескоп «Джеймса Уэбб» проходит проверку научных приборов — двух спектрометров и двух инфракрасных камер. Зеркало и оптическая системы телескопа полностью сфокусированы, и полученная резкость превышает все смелые ожидания. Научная работа телескопа начнётся в конце июня или в июле. План научной работы на первый год уже утверждён. Телескоп начнёт следить за ближайшими к нам галактиками и галактическими объектами. Разрешения телескопа должно хватить для того, чтобы заглянуть во времена образования первых звёзд и галактик — так далеко человек ещё не смотрел.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: джеймс уэбб, телескоп, астрономия
джеймс уэбб, телескоп, астрономия
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