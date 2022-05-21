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Ижевский суд не признал отключение Apple Pay в России нарушением прав потребителей

Жительница Ижевска, подавшая иск против ООО «ЭППЛ Рус» за отключение из-за санкций сервиса Apple Pay, не смогла добиться признания того, что её права потребителя нарушены. Октябрьский районный суд Ижевска также отказал ей в присуждении компенсации морального ущерба в размере 1 млн руб. Представитель ответчика подчеркнул, что отключение данной функции не противоречит пользовательскому соглашению и не влияет на работоспособность смартфона.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Источник изображения: succo / pixabay.com

Истец заявила в суде, что ей принадлежит iPhone 8, поддерживающий функцию бесконтактных платежей, но с введением санкций в отношении России обеспечивающий эту возможность сервис на территории страны был отключён. В исковом заявлении жительница Ижевска требовала восстановить работу Apple Pay, а также возместить ей моральный ущерб в размере 1 млн руб.

Подавший в интересах клиента иск юрист Игорь Измалков обосновал позицию истца тем, что все смартфоны Apple начиная с iPhone 6 обладают функцией бесконтактных платежей — смартфон производителя невозможно купить без неё, а значит, Apple Pay включается в стоимость товара. Таким образом, отключив данный сервис, производитель дистанционно ухудшил заявленные потребительские качества устройства.

В ходе слушаний представитель ответчика согласился, что Apple Pay действительно не работает, однако отказался признать исковые требования: пользоваться смартфоном можно и без сервиса платежей, а недоступность сервиса нельзя рассматривать как недостаток ПО. Кроме того, в пользовательском соглашении говорится, что некоторые функции могут быть недоступными, а истец не доказала, что основной причиной покупки устройства был Apple Рау. Наконец, представитель ООО «ЭППЛ Рус» заявил, что российское юрлицо не может быть ответчиком по делу: оно не поставляет ПО, не обеспечивает доступа к Apple Рау и уполномоченной организацией не является.

После массового ухода зарубежных компаний россияне начали подавать на них в суд. Так, из-за Apple Рау ранее уже были поданы два коллективных иска: в первом сумма требований составила по 10 тыс. руб. для каждого из 20 истцов, а во втором достигла 90 млн руб. Кроме того, были поданы два иска против приостановившего работу в России онлайн-кинотеатра Netflix — один из них суд уже отказался рассматривать.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, iPhone, Приложения для iOS,
Теги: apple, apple pay, санкции, судебные разбирательства
apple, apple pay, санкции, судебные разбирательства
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