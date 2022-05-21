Samsung выпустила чехол для наушников Galaxy Buds в стиле покебола из Pokémon

Компания Samsung выпустила чехол для беспроводных наушников Galaxy Buds в стиле Pokémon. Новинка превратит обычный зарядный кейс в то, что знакомо всем фанатам франшизы — покебол, шар для ловли покемонов.

По всей видимости, необычный чехол в стиле Pokémon не заряжает наушники напрямую. Вместе этого пользователям предлагается поместить внутрь его стандартный кейс от Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro или Galaxy Buds Live (Galaxy Beans). После этого в распоряжении пользователя окажется кейс для зарядки беспроводных наушников в виде покебола. Вместе с необычным чехлом покупатель получит одну из наклеек с изображением популярных покемонов.

Согласно имеющимся данным, чехол в стиле Pokémon будет доступен в Южной Корее по цене в $105. Будет ли новинка выпускаться на рынках других стран, пока неизвестно.