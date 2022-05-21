Electronic Arts, вероятно, хочет себя продать или пойти на слияние с другой компанией

Как сообщило издание Puck, игровой разработчик и издатель Electronic Arts (EA) недавно всерьёз рассматривал слияние с NBCUniversal, а также проводил переговоры о возможном поглощении — потенциальными покупателями были Disney, Apple, Amazon и другие компании.

Журналист Puck Дилан Бейерс (Dylan Beyers) со ссылкой на собственные источники рассказал, что EA стала особенно настойчивой после того, как было объявлено о сделке между Microsoft и Activision. При этом наиболее привлекательным для издателя был сценарий со слиянием, что позволило бы главе EA Эндрю Уилсону (Andrew Wilson) сохранить за собой руководящий пост.

В этой связи наиболее перспективной была планируемая сделка с NBCUniversal — глава владеющей компанией корпорации Comcast Брайан Робертс (Brian Roberts) хотел выделить развлекательный бизнес в самостоятельное направление, и ответственным за него стал бы гендиректор EA Уилсон. Однако переговоры зашли в тупик — стороны не сошлись в цене.

За последний год в игровом бизнесе произошло несколько крупных поглощений: издатель GTA Take-Two объявил о покупке Zynga за $12,7 млрд, Microsoft договорилась о поглощении Activision Blizzard за $69 млрд, Sony заключила сделку о покупке Bungie за $3,6 млрд.

Стоит отметить, что EA за последнее время лишилась важнейших лицензий. Компания объявила о работе над тремя играми во вселенной «Звёздных войн», включая Star Wars Jedi: Fallen Order, которая должна выйти в 2023 году, однако Disney не будет обновлять лицензию, которая также истекает в следующем году. Компания также подтвердила о закрытии эксклюзивного соглашения с FIFA, и в 2023 году очередная часть футбольного симулятора выйдет под названием EA Sports FC.