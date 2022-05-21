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Запуск новой лёгкой европейской ракеты Vega-C запланировали на июль

Европейское космическое агентство сообщило о запланированном на июнь мероприятии для прессы на космодроме во Французской Гвиане с посещением сборочного цеха новой лёгкой европейской ракеты Vega-C. Первый запуск ракеты с полезной нагрузкой запланирован на июль. Также журналистам покажут сборку новой тяжёлой европейской ракеты Ariane 6, но фотографировать её не разрешат.

Источник изображения: ESA

Источник изображения: ESA

Разработка Vega-C стартовала в 2014 году. Эта ракета, как и более тяжёлая Ariane 6, должна стать ответом Европейского космического агентства на современные вызовы в космонавтике в лице компании SpaceX и многочисленных стартапов, которые стремятся снизить стоимость доставки грузов на орбиту Земли.

Ракета-носитель Vega-C — это «однокорпусная» четырёхступенчатая ракета высотой около 35 метров и стартовой массой 210 т. Она способна вывести около 2200 кг на опорную 700-км полярную орбиту. Сменные адаптеры носовой части позволят поднимать в космос грузы различной формы и размеров — от нескольких небольших спутников до одного крупного полезного груза.

Ракета Ariane 6, которая пока ещё находится в стадии ранней сборки, на старте будет весить почти 900 т при высоте свыше 60 м. Она позволит в какой-то степени конкурировать европейцам с Falcon 9 компании SpaceX. Чего не хватает европейцам, так это многоразовых возвращаемых ступеней. В Европе только недавно начали создавать подобную ракету и надеются запустить её в первый орбитальный полёт после 2025 года, но это уже другая история.

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Рубрики: Новости Hardware, космос, финансовые новости и аналитика,
Теги: esa, ракета-носитель, европейцы, космос
esa, ракета-носитель, европейцы, космос
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