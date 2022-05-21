3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации В Германии запретили продавать машины Fo...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Германии запретили продавать машины Ford с подключением к интернету — всё из-за патентного спора

Суд в Германии наложил общенациональный запрет на производство и продажу автомобилей марки Ford, поддерживающих подключение к интернету. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебную документацию по делу о нарушении патентов на беспроводные технологии.

Источник изображения: Bettina Nørgaard / pixabay.com

Источник изображения: Bettina Nørgaard / pixabay.com

Решение окружного суда Мюнхена пока не имеет обязательной юридической силы и может быть обжаловано. А для того, чтобы оно стало временно подлежащим исполнению, истец в лице японской компании IP Bridge должен внести залог в размере €227 млн.

«Предметом этого судебного разбирательства стало лицензирование базовых для сетей LTE патентов. Поскольку мы ещё не получили письменного судебного заключения, мы не хотели бы давать комментариев по данному вопросу в настоящее время», — прокомментировали решение суда в компании Ford.

Судебное разбирательство и последовавшее за ним решение отражает очередной виток напряжённости между игроками технологической отрасли и автопроизводителями — последние с массовым внедрением коммуникационных решений и технологий автопилота должны выплачивать роялти за использование защищённых патентами изобретений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ford готова использовать LFP-батареи в текущем поколении электромобилей
Электрический пикап Ford F-150 Lightning оказался мощнее и с большей грузоподъёмностью, чем заявлялось ранее
Ford в первом квартале выпустила 53 тысячи некомплектных автомобилей, которые не были отгружены
Илон Маск встретился с президентом Индонезии, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в сфере добычи и обработки никеля
Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут
Электромобили Tesla начали предупреждать владельцев о периодах пиковых нагрузок на электросеть
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, сети и коммуникации,
Теги: ford, германия, патент, судебные разбирательства
ford, германия, патент, судебные разбирательства
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 43
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 21
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Жёсткий софт «Старлайнера» 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае создали первое в мире ИИ-судно для разведки и исследований в океане — оно несёт в себе воздушные, морские и подводные дроны
У ASML появилось уже пять клиентов на литографические сканеры нового поколения High NA EUV
Утечка подтвердила, что старшие материнские платы для процессоров Ryzen 7000 получат чипсет из двух чипов
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» готовят к исследованию объектов в Солнечной системе
Корабль Boeing Starliner впервые пристыковался к МКС, но в полёте снова возникли нештатные ситуации
В Twitter обновился API — возможности сторонних приложений расширятся 4 мин.
Microsoft предупредила о росте количества заражения вирусом XorDDoS в среде Linux 60 мин.
Electronic Arts, вероятно, хочет себя продать или пойти на слияние с другой компанией 4 ч.
Google разрешила Tinder использовать сторонние платёжные системы 6 ч.
Microsoft обновила тестовую Windows Subsystem for Android с Android 12.1 и другими улучшениями 6 ч.
Ижевский суд не признал отключение Apple Pay в России нарушением прав потребителей 6 ч.
Создатель Ethereum выбыл из списка миллиардеров 6 ч.
Путин предложил создать государственную систему информационной безопасности 7 ч.
VK Play: более 80 % россиян предпочитают мобильные игры 7 ч.
Новая статья: Evil Dead: The Game — кандарийская резня чем попало. Рецензия 17 ч.
В Германии запретили продавать машины Ford с подключением к интернету — всё из-за патентного спора 23 мин.
HP готовит к выпуску ноутбук для разработчиков на базе AMD Ryzen и Pop!_OS 35 мин.
Акции технологических компаний переживают самое продолжительное падение за 20 лет — со времён краха доткомов 2 ч.
Запуск новой лёгкой европейской ракеты Vega-C запланировали на июль 2 ч.
Южнокорейская KT Corp. проведёт IPO своего облачного подразделения 2 ч.
Тайвань увеличил срок за промышленный шпионаж до 12 лет для защиты от утечки технологий в Китай 3 ч.
iFixit будет продавать почти все компоненты Steam Deck — это упростит ремонт консоли 4 ч.
Samsung выпустила чехол для наушников Galaxy Buds в стиле покебола из Pokémon 4 ч.
Новые российские спутники связи «Экспресс» приступили к работе 6 ч.
«Лунная» ракета SLS вернётся на стартовую площадку для репетиции старта миссии NASA Artemis I в начале июня 7 ч.