В Германии запретили продавать машины Ford с подключением к интернету — всё из-за патентного спора

Суд в Германии наложил общенациональный запрет на производство и продажу автомобилей марки Ford, поддерживающих подключение к интернету. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебную документацию по делу о нарушении патентов на беспроводные технологии.

Решение окружного суда Мюнхена пока не имеет обязательной юридической силы и может быть обжаловано. А для того, чтобы оно стало временно подлежащим исполнению, истец в лице японской компании IP Bridge должен внести залог в размере €227 млн.

«Предметом этого судебного разбирательства стало лицензирование базовых для сетей LTE патентов. Поскольку мы ещё не получили письменного судебного заключения, мы не хотели бы давать комментариев по данному вопросу в настоящее время», — прокомментировали решение суда в компании Ford.

Судебное разбирательство и последовавшее за ним решение отражает очередной виток напряжённости между игроками технологической отрасли и автопроизводителями — последние с массовым внедрением коммуникационных решений и технологий автопилота должны выплачивать роялти за использование защищённых патентами изобретений.