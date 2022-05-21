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В Twitter обновился API — возможности сторонних приложений расширятся

Накануне сервис микроблогов Twitter рассказал об обновлении, которое значительно улучшит работу сторонних приложений для её платформы — оно расширяет доступ к хронологической ленте пользователей. Компания выпустила интерфейс Twitter API v2, таким образом платформа отреагировала на обращения разработчиков.

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

Предыдущая версия API была запущена в 2012 году, и она явно устарела, а использующие её создатели сторонних клиентов были вынуждены мириться с существенными ограничениями при попытке получать данные из ленты — выстроенные в обратном хронологическом порядке твиты и ретвиты определённых пользователей, а также их подписки.

Суть изменений в том, что старая версия API v1.1 позволяла запрашивать ленты 15 раз за 15 минут и могла возвращать до 800 твитов. Обновлённая API v2 предусматривает до 180 обращений за те же 15 минут, а максимальное число твитов увеличивается до 3200. Это также существенно упрощает задачу для разработчиков, которые до настоящего момента были вынуждены комбинировать два интерфейса: запрашивать ленту через API v1.1, а затем создавать дополнительные запросы на характерные для API v2 данные, такие как опросы или статистика.

Развёртывание новой версии интерфейса в тестовом формате началось с 2020, а ушло в релиз в конце 2021 года, и администрация платформы всё это время стремилась донести до разработчиков мысль о том, что она старается загладить перед ними свою вину: в течение долгих лет она отдавала явное предпочтение своему официальному приложению и ограничивала возможности сторонних. Из условий обслуживания также были удалены требования, ограничивающие сторонние клиенты по числу пользователей.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Социальные сети,
Теги: twitter, api, обновление
twitter, api, обновление
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