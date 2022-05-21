Acer обновила рабочие ноутбуки TravelMate процессорами Alder Lake vPro и Ryzen PRO 6000

Компания Acer обновила бизнес-ноутбуки TravelMate процессорами Intel Alder Lake vPro, а также AMD Ryzen PRO 6000. Модель TravelMate P2 доступна в 14- и 15,6-дюймовом вариантах, а модели TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 представлены в 14- и 16-дюймовых вариантах. Все новинки созданы с акцентом на безопасность данных, а их упаковки и корпуса выполнены из переработанных и экологически чистых материалов.

Все модели представленных ноутбуков оснащены аппаратными криптографическими модулями TPM 2.0, инфракрасными веб-камерами со шторками, а также сканерами отпечатков пальцев. AMD-версии ноутбуков получили процессоры безопасности Microsoft Pluton. При этом все модели лэптопов прошли испытания согласно стандарту надёжности MIL-STD-810H.

Последний раз серию ноутбуков TraveMate P2 компания Acer обновляла два года назад. Теперь в ней доступны 14-дюймовая версия весом 1,6 кг и 15,6-дюймовая модель весом 1,7 кг. Более компактная получила IPS-дисплей с разрешением Full HD, предлагает процессоры Intel Alder Lake vPro вплоть до моделей Core i7, может быть оснащена 32 Гбайт ОЗУ DDR4, а также твердотельным NVMe-накопителем PCIe 4.0 объёмом до 1 Тбайт. Для более крупной версии заявлены такие же характеристики, если не считать размер экрана.

Компания отмечает, что в новых моделях TravelMate P2 используется переработанный пластик. Из него же сделан тачпад новинок. Благодаря специальной текстуре последний имеет поверхность, напоминающую стекло.

Новые модели ноутбуков серии TravelMate P4 будут доступны в вариантах на чипах Intel vPro и Ryzen PRO 6000. 14-дюймовая версия весом 1,58 кг и 16-дюймовая весом 1,68 на базе Intel предлагает процессоры вплоть до моделей Core i7. Экран rf;ljq новинки имеет соотношение сторон 16:10 и поддерживает разрешение 1920 × 1200 пикселей. Ноутбук может предложить до 32 Гбайт ОЗУ DDR4, а также твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом до 1 Тбайт. Для 14-дюймовой версии производитель заявляет до 13 часов автономной работы, для 16-дюймовой — до 9,4 часов.

Ноутбуки TravelMate P4 на базе процессоров Ryzen PRO 6000 представлены 14-дюймовой версией весом 1,48 кг и 16-дюймовой весом 1,68 кг. Они предлагают аналогичные моделям выше дисплеи и время автономной работы, а также до 32 Гбайт оперативной памяти DDR5 и накопители PCIe 4.0 объёмом до 1 Тбайт. Оба варианта лэптопов TravelMate P4 на чипах Intel и AMD имеют поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Intel-версии могут дополнительно предложить поддержку 4G LTE.

Лэптопы серии TravelMate Spin P4 оснащены раскрывающимся на 360 градусов дисплеями. Серия представлена только 14-дюймовой моделью весом 1,58 кг, которая оснащается процессорами Intel vPro или Ryzen PRO 6000. Новинка получила сенсорный дисплей с соотношением сторон 16:10, поддержкой разрешения 1920 × 1200 пикселей и ввод с помощью электронного пера AES 1.0.

Другие характеристики устройства аналогичны 14-дюймовой модели TravelMate P4. AMD- и Intel-версии лэптопов поддерживают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Вариант на базе чипов Intel также дополнительно может предложить поддержку 4G LTE.

Ниже можно ознакомиться с ценами и информацией о доступности моделей ноутбуков Acer TravelMate.

В Европе новинки ожидаются в августе — сентябре, в США — в третьем квартале, а в Китае некоторые модели появятся уже в июле. Стоимость устройств составит от 799 до 1200 евро.