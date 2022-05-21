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Acer обновила рабочие ноутбуки TravelMate процессорами Alder Lake vPro и Ryzen PRO 6000

Компания Acer обновила бизнес-ноутбуки TravelMate процессорами Intel Alder Lake vPro, а также AMD Ryzen PRO 6000. Модель TravelMate P2 доступна в 14- и 15,6-дюймовом вариантах, а модели TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 представлены в 14- и 16-дюймовых вариантах. Все новинки созданы с акцентом на безопасность данных, а их упаковки и корпуса выполнены из переработанных и экологически чистых материалов.

TravelMate P4. Источник изображений: Acer

TravelMate P4. Источник изображений: Acer

Все модели представленных ноутбуков оснащены аппаратными криптографическими модулями TPM 2.0, инфракрасными веб-камерами со шторками, а также сканерами отпечатков пальцев. AMD-версии ноутбуков получили процессоры безопасности Microsoft Pluton. При этом все модели лэптопов прошли испытания согласно стандарту надёжности MIL-STD-810H.

Acer TravelMate P2

Acer TravelMate P2

Последний раз серию ноутбуков TraveMate P2 компания Acer обновляла два года назад. Теперь в ней доступны 14-дюймовая версия весом 1,6 кг и 15,6-дюймовая модель весом 1,7 кг. Более компактная получила IPS-дисплей с разрешением Full HD, предлагает процессоры Intel Alder Lake vPro вплоть до моделей Core i7, может быть оснащена 32 Гбайт ОЗУ DDR4, а также твердотельным NVMe-накопителем PCIe 4.0 объёмом до 1 Тбайт. Для более крупной версии заявлены такие же характеристики, если не считать размер экрана.

Acer TravelMate P2

Acer TravelMate P2

Компания отмечает, что в новых моделях TravelMate P2 используется переработанный пластик. Из него же сделан тачпад новинок. Благодаря специальной текстуре последний имеет поверхность, напоминающую стекло.

Acer TravelMate P4

Acer TravelMate P4

Новые модели ноутбуков серии TravelMate P4 будут доступны в вариантах на чипах Intel vPro и Ryzen PRO 6000. 14-дюймовая версия весом 1,58 кг и 16-дюймовая весом 1,68 на базе Intel предлагает процессоры вплоть до моделей Core i7. Экран rf;ljq новинки имеет соотношение сторон 16:10 и поддерживает разрешение 1920 × 1200 пикселей. Ноутбук может предложить до 32 Гбайт ОЗУ DDR4, а также твердотельный накопитель PCIe 4.0 объёмом до 1 Тбайт. Для 14-дюймовой версии производитель заявляет до 13 часов автономной работы, для 16-дюймовой — до 9,4 часов.

Acer TravelMate P4

Acer TravelMate P4

Ноутбуки TravelMate P4 на базе процессоров Ryzen PRO 6000 представлены 14-дюймовой версией весом 1,48 кг и 16-дюймовой весом 1,68 кг. Они предлагают аналогичные моделям выше дисплеи и время автономной работы, а также до 32 Гбайт оперативной памяти DDR5 и накопители PCIe 4.0 объёмом до 1 Тбайт. Оба варианта лэптопов TravelMate P4 на чипах Intel и AMD имеют поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Intel-версии могут дополнительно предложить поддержку 4G LTE.

Acer TravelMate Spin P4

Acer TravelMate Spin P4

Лэптопы серии TravelMate Spin P4 оснащены раскрывающимся на 360 градусов дисплеями. Серия представлена только 14-дюймовой моделью весом 1,58 кг, которая оснащается процессорами Intel vPro или Ryzen PRO 6000. Новинка получила сенсорный дисплей с соотношением сторон 16:10, поддержкой разрешения 1920 × 1200 пикселей и ввод с помощью электронного пера AES 1.0.

Acer TravelMate Spin P4

Acer TravelMate Spin P4

Другие характеристики устройства аналогичны 14-дюймовой модели TravelMate P4. AMD- и Intel-версии лэптопов поддерживают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Вариант на базе чипов Intel также дополнительно может предложить поддержку 4G LTE.

Ниже можно ознакомиться с ценами и информацией о доступности моделей ноутбуков Acer TravelMate.

Источник изображения: Notebook Check

Источник изображения: Notebook Check

В Европе новинки ожидаются в августе — сентябре, в США — в третьем квартале, а в Китае некоторые модели появятся уже в июле. Стоимость устройств составит от 799 до 1200 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: acer, alder lake, ryzen pro 6000, ноутбуки, travelmate
acer, alder lake, ryzen pro 6000, ноутбуки, travelmate
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