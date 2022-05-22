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У российской «дочки» Google уже арестовано 2 млрд рублей по искам СМИ

Число исков российских СМИ к Google из-за блокировки их YouTube-каналов растёт как снежный ком. На данный момент девять СМИ подали в суд на российскую дочку американского технологического гиганта с требованием восстановить работу их YouTube-каналов, а также связанных с их деятельностью ресурсов и сервисов.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Всего в порядке обеспечительных мер по искам российских СМИ уже арестовано судом средств и имущества российской ООО «Гугл» на 2 млрд рублей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

В конце апреля Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и деньги ООО «Гугл» на сумму 0,5 млрд рублей по иску структуры «Газпром-медиа» ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» из-за блокировки YouTube-каналов телеканалов НТВ и ТНТ. В начале мая этим же судом были арестованы на такую же сумму активы ООО «Гугл» по иску НТВ. А в середине мая по искам АНО «ТВ-Новости» (RT) и «Телеканала 360» был наложен ещё один арест на активы «дочки» Google в размере 0,5 млрд рублей.

Кроме того, аналогичные иски к ООО «Гугл» подали телеканалы ВГТРК (два заявления), «Звезда», ОТР, «ТВ Центр», «Москва 24» (два иска от АО «Москва Медиа»). Напомним также, что в конце прошлого года Google в России был наложен оборотный штраф 7,22 млрд рублей в связи с повторным неудалением запрещённых на территории РФ материалов.

18 мая ООО «Гугл» объявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. В пресс-службе компании тогда сообщили «Интерфаксу», что из-за ареста банковского счета её российского подразделения стало невозможным поддерживать функционирование офиса в России.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, youtube, суд, судебные разбирательства
google, youtube, суд, судебные разбирательства
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