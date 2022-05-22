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Apple склоняет подрядчиков к увеличению присутствия в Индии и Вьетнаме

Основная часть производственных мощностей по выпуску продукции Apple расположена в Китае, и американская компания хотела подтолкнуть партнёров к переезду в соседние страны ещё в начале 2020 года, но тогда этому помешала пандемия. Теперь Индия и Вьетнам рассматриваются в качестве направлений наиболее вероятной миграции производственных предприятий по выпуску изделий американской марки.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщило издание The Wall Street Journal. По последним данным, соответствующие рекомендации были получены некоторыми контрактными производителями электроники, сотрудничающими с Apple. По оценкам аналитиков, в Китае производится более 90 % продукции компании из Купертино, но руководство попытается снизить степень зависимости от одной страны после череды неприятных событий. Прежде всего, на решение Apple повлияла пандемия, но напряжённость в политической сфере тоже дала о себе знать.

Мало того, что китайские локдауны способны лишить компанию выручки в размере по несколько миллиардов долларов за квартал, так ещё и ограничения на перемещение специалистов лишают Apple возможности направлять инспекторов с проверками на производственные объекты партнёров. Масштабы бизнеса Apple позволяют партнёрам диктовать условия, и даже дорогостоящий перенос производства в другую страну в этом случае может себя оправдать.

Индия в этом отношении хороша тем, что располагает обширным кадровым ресурсом и потенциалом сбыта продукции Apple на внутреннем рынке. Foxconn и Wistron уже организовали сборку iPhone на территории Индии. Проблема при дальнейшей миграции производств может заключаться в политическом факторе, ведь основная часть подрядчиков Apple имеет китайское происхождение, а взаимоотношения с Индией у этой страны не самые ровные. По состоянию на прошлый год, в этой стране производилось не более 3,1 % всех iPhone, но по итогам текущего доля может вырасти до 7 %, как считают эксперты Counterpoint Research.

Вьетнам в этом отношении более нейтрален и уже доказал свою способность выступать в роли крупной контрактной площадки — Samsung Electronics, например, здесь выпускает основную часть своих смартфонов. Правда, здесь у партнёров Apple могут возникнуть проблемы с поиском рабочей силы в нужном количестве и наличием инфраструктуры для предприятий, но уже располагающая производством во Вьетнаме компания Luxshare недавно призналась, что получила от некоего крупного клиента запрос на организацию за пределами Китая выпуска нового типа продукции. Сейчас здесь производятся только наушники AirPods, но расширение ассортимента изделий Apple входит в планы самой Luxshare, поэтому партнёры наверняка найдут общие интересы во Вьетнаме.

На организацию новых производств за пределами Китая у партнёров Apple уйдут годы и миллиарды долларов США, поэтому в успехе подобной миграции они должны быть уверены. Впрочем, высокая степень зависимости от основного заказчика вынуждает их следовать его директивам даже при отсутствии полной уверенности в успехе.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, компьютеры и ноутбуки Apple, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: apple, вьетнам, индия
apple, вьетнам, индия
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