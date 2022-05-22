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Совет директоров Volkswagen настаивает на более агрессивном развитии программного направления

Поставщики компонентов и автопроизводители связывают с программным обеспечением для транспортных средств большие надежды на укрепление собственного финансового положения. Концерн Volkswagen, по мнению совета директоров, прилагает на этом направлении не так много усилий, как следовало бы. Существующий план развития предстоит переработать.

Источник изображения: Volkswagen

Источник изображения: Volkswagen

Напомним, что в структуре автогиганта за программное обеспечение для транспортных средств отвечает подразделение Cariad. Недавно компания объявила о намерениях использовать процессоры Qualcomm в системах активной помощи водителю, но при этом не будет разорвано и сотрудничество с компанией Mobileye, которая входит в состав Intel и готовится выйти на публичное размещение акций. По оценкам руководства Volkswagen, подразделение Cariad начнёт приносить прибыль лишь после 2026 года. Ранее появлялась информация, что оно будет сотрудничать с компанией Bosch, выпускающей автомобильные компоненты для систем управления.

Как отмечает Reuters со ссылкой на публикацию в немецком издании Spiegel, на прошедшем 11 мая заседании совета директоров Volkswagen обсуждались проблемы в работе подразделения Cariad, которые уже послужили причиной задержки выхода на рынок новых моделей. В целом, совет директоров высказал недовольство представленным руководством концерна планом развития программного бизнеса, потребовав более очевидного прогресса на этом направлении. До начала сезона летних отпусков совет директоров рассчитывает изучить обновлённый план развития Cariad, составленный с учётом собственных замечаний.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: volkswagen, автопилот, совет директоров, роадмап
volkswagen, автопилот, совет директоров, роадмап
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