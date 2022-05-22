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Зарубежным правообладателям предложат открыть рублёвые счета в российских банках

Возможным решением проблемы, связанной с отключением российских банков от международной системы SWIFT и невозможностью проводить международные переводы правообладателям за кино, сериалы, музыку, литературу, софт, игры и другие объекты авторского права, может стать новая схема оплаты — транзакции на рублёвые счета в российских банках. О такой возможности сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект указа президента России.

Источник изображения: universalpictures.com

Источник изображения: universalpictures.com

Как сообщают источники издания, указ может быть подписан в ближайшие дни. В нем описана новая схема расчётов с правообладателями, которые поддержали санкции в отношении России либо сами ввели ограничительные меры. Согласно этой схеме, зарубежным субъектам авторского права будет предложено открывать в уполномоченных российских банках рублёвые счета, на которые российские компании смогут перечислять им вознаграждения или любые другие платежи.

Уполномоченный банк получит возможность открыть такой счёт без личного присутствия представителей компании-правообладателя — от неё потребуется только письменное согласие на получение оплаты через специальный счёт. Однако в отсутствие такого согласия российский должник обретает право не проводить вообще никаких платежей до его открытия. «При надлежащем выполнении должником требований указа сохраняется его право на использование результата интеллектуальной деятельности и на ранее применимых условиях», — гласит текст президентского указа.

С конца февраля о приостановке работы в России заявили многие голливудские компании, включая Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, музыкальные лейблы, в том числе Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group, а также зарубежные писатели и издатели. Многие разработчики приложений также ушли из России, а магазины игр вроде Steam ограничили возможности оплаты.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты подчёркивают, что новый нормативный акт ни в коей мере не легализует пиратского использования контента в кинотеатрах или на стримингах — указ президента решает задачу проведения взаиморасчётов в новых условиях. В частности, такая схема позволит российским компаниям избежать расторжения договоров с правообладателями из-за неисполнения обязательств по выплате вознаграждений. Документ не отменяет исключительных прав на контент и не принуждает к выдаче лицензии (так называемое принудительное лицензирование) без соответствующего закона — согласие правообладателя на использование контента остаётся необходимым.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: россия, санкции, правообладатели
россия, санкции, правообладатели
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