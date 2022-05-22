Этой осенью WhatsApp перестанет работать на старых iPhone, включая iPhone 5

Через несколько месяцев мессенджер WhatsApp прекратит работать на некоторых старых смартфонах iPhone, которые работают под управлением операционных систем iOS 10 и iOS 11. Об этом сообщил ресурс WABetaInfo, зарекомендовавший себя, как достоверный источник утечек и инсайдов.

Согласно опубликованному скриншоту, поддержка устройств с версиями iOS 10 и iOS 11 будет прекращена с 24 октября текущего года. В пользу этого предположения свидетельствует также тот факт, что в разделе часто задаваемых вопросов на сайте WhatsApp в качестве минимально требуемых характеристик указана версия операционной системы iOS 12.

Для таких моделей, как iPhone 5 и iPhone 5C, версия iOS 12 недоступна для установки, поэтому осенью 2022 года они перестанут получать обновления для WhatsApp. Впрочем, вряд ли так много людей использует тот же iPhone 5, вышедший в 2012 году.

Как отметил WABetaInfo, отказ от поддержки потерявших актуальность версий iOS необходим для реализаций поддержки новых функций, появившихся в WhatsApp. С обновлением до последней версии iOS пользователь также получает доступ к самым последним исправлениям в операционной системе, касающимся безопасности, поэтому всегда рекомендуется обновлять iOS после выхода новой версии.