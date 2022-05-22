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Apple зарегистрировала загадочный «сетевой адаптер» под управлением iOS

Компания Apple сертифицирует новое загадочное устройство под кодовым названием A2657. Речь идёт о некоем «сетевом адаптере», заявка на регистрацию которого поступила недавно в Федеральную комиссию по связи (FCC) США.

Источник изображений: MacRumors

Источник изображений: 9to5 Mac

К сожалению, опубликованная в базе FCC информация не раскрывает всех подробностей касательно нового устройства Apple. Продукт под кодовым названием A2657 описывается просто как «сетевой адаптер». Согласно документам, Apple направила в FCC образец этого устройства 22 января 2022 года. Несмотря на то, что в базе FCC нет изображений нового устройства Apple, некоторые его характеристики там указаны.

Согласно имеющимся данным, таинственный «сетевой адаптер» Apple имеет два интерфейса Gigabit Ethernet, модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, NFC-модуль и порт USB Type-C. В документации также сказано, что устройство оснащается 1,5 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 32 Гбайт. Вторая версия этого устройства имеет порт Lightning вместо USB Type-C и 1 Гбайт оперативной памяти.

Судя по опубликованным данным, устройства работает под управлением прошивки 19F47, которая является ранней внутренней версией iOS 15.5. Исходя из этого можно предположить, что аппаратной основой является чип Apple A13 Bionic, аналогичный тому, что ранее использовался в мониторах Studio Display.

Помимо того, что FCC протестировала устройство с MacBook Pro и Mac, на данный момент о новинке ничего неизвестно. Стоит отметить, что сертификация FCC ещё не означает, что Apple выпустит продукт A2657 на потребительский рынок. Если же это случится, то, вероятно, это устройство станет сетевым концентратором для пользователей компьютеров и ноутбуков Apple или же новой версией роутера AirPort.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: apple, сетевое оборудование, разработка
apple, сетевое оборудование, разработка
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