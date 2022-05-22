3DNews Технологии и рынок IT. Новости разгон и замеры производительности систе... Мобильная графика AMD Radeon RX 6300M от...
Новости Hardware

Мобильная графика AMD Radeon RX 6300M отметилась в Geekbench 5 — примерно на уровне GeForce MX450

В январе компания AMD анонсировала бюджетную мобильную видеокарту Radeon RX 6300M, но компьютеров с ней на рынке пока не было. Похоже, скоро это изменится. Данный ускоритель отметился в тесте Geekbench 5, где показал относительно слабую производительность, выступив почти на равных с GeForce MX450 — видеокартой начального уровня прошлого поколения от NVIDIA.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

AMD Radeon RX 6300M — видеокарта начального уровня на архитектуре RDNA 2. Она предлагает 12 вычислительных блоков и 768 потоковых процессоров на кристалле Navi 24. Объём видеопамяти GDDR6 составляет всего 2 Гбайт, а ёмкость Infinity Cache — 8 Мбайт. Вдобавок AMD существенно снизила тактовую частоту GPU до отметки 1512 МГц, но все эти меры позволили достичь энергопотребления всего в 25 Вт и даже ниже. То же число ядер присутствует в интегрированной Radeon 680M в процессорах Ryzen 6000, правда, с тактовой частотой 2,4 ГГц — единственным преимуществом дискретного адаптера оказывается более быстрая GDDR6.

Источник изображения: geekbench.com

Источник изображения: geekbench.com

В базе Geekbench 5 видеокарта Radeon RX 6300M появилась в составе моноблока HP Zhan 99 Pro G9 с настольным чипом Intel Core i7-12700 (Alder Lake) и 16 Гбайт оперативной памяти. Не самое стандартное сочетание из десктопного процессора и мобильной графики. В тесте OpenCL видеокарта набрала 30 044 баллов, и ещё 24 371 балл показала в Vulkan. Для современной графики это достаточно скромный результат, ведь примерно такие же показатели у NVIDIA MX450 предыдущего поколения: ровно 29 000 для OpenCL и даже превосходящие молодого конкурента 24 688 баллов для Vulkan.

Источник изображения: geekbench.com

Источник изображения: geekbench.com

Впрочем, делать выводы ещё рано, поскольку результаты в Geekbench 5 не всегда отражают производительность видеокарты в играх — возможно, в игровых тестах диспозиция поменяется.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Minisforum представила первый в мире неттоп с дискретной графикой AMD Radeon RX 6000
AMD заявила, что Radeon RX 6000 дают лучшую производительность на доллар, чем видеокарты NVIDIA
AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000
Biostar и XFX представили свои версии видеокарты Radeon RX 6400
Gigabyte представила видеокарты Radeon RX 6400 Eagle и D6 Low Profile
Память видеокарты GeForce RTX 3090 Ti разогнали выше 24 ГГц — скорость майнинга выросла до 134 Мхеш/с
Рубрики: Новости Hardware, разгон и замеры производительности системы, видеокарты,
Теги: amd, radeon, бенчмарк
amd, radeon, бенчмарк
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 44
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 21
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 6

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны
Зарубежным правообладателям предложат открыть рублёвые счета в российских банках
Хидео Кодзима «казнил» Нормана Ридуса за раскрытие существования второй Death Stranding
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» готовят к исследованию объектов в Солнечной системе
Новые российские спутники связи «Экспресс» приступили к работе
За несколько месяцев в Сеть утекли данные более 8 млн пользователей сервисов доставки еды 3 ч.
Этой осенью WhatsApp перестанет работать на старых iPhone, включая iPhone 5 3 ч.
Новая статья: Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 14 ч.
У российской «дочки» Google уже арестовано 2 млрд рублей по искам СМИ 15 ч.
Новая статья: Gamesblender № 571: перенос Starfield, новая Arma, дата выхода ремейка Dead Space и много слухов о Silent Hill 15 ч.
«Игры — это искусство!»: авторы Atomic Heart подсчитали, что уже на разработку потратили сотни тысяч часов 17 ч.
Выяснились подробности о Warhammer 40,000: Darktide — псайкеры, глубокий сюжет и поддержка в будущем 20 ч.
В Twitter обновился API — возможности сторонних приложений расширятся 22 ч.
Microsoft предупредила о росте количества заражения вирусом XorDDoS в среде Linux 23 ч.
Electronic Arts, вероятно, хочет себя продать или пойти на слияние с другой компанией 21-05 13:09
Apple зарегистрировала загадочный «сетевой адаптер» под управлением iOS 47 мин.
Mitsubishi предложила печатать спутниковые антенны прямо в космосе — отправка спутников на орбиту подешевеет 2 ч.
Совет директоров Volkswagen настаивает на более агрессивном развитии программного направления 6 ч.
Apple склоняет подрядчиков к увеличению присутствия в Индии и Вьетнаме 8 ч.
Acer обновила рабочие ноутбуки TravelMate процессорами Alder Lake vPro и Ryzen PRO 6000 21 ч.
В Германии запретили продавать машины Ford с подключением к интернету — всё из-за патентного спора 22 ч.
HP готовит к выпуску ноутбук для разработчиков на базе AMD Ryzen и Pop!_OS 22 ч.
Акции технологических компаний переживают самое продолжительное падение за 20 лет — со времён краха доткомов 23 ч.
Запуск новой лёгкой европейской ракеты Vega-C запланировали на июль 23 ч.
Южнокорейская KT Corp. проведёт IPO своего облачного подразделения 23 ч.