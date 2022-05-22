Мобильная графика AMD Radeon RX 6300M отметилась в Geekbench 5 — примерно на уровне GeForce MX450

В январе компания AMD анонсировала бюджетную мобильную видеокарту Radeon RX 6300M, но компьютеров с ней на рынке пока не было. Похоже, скоро это изменится. Данный ускоритель отметился в тесте Geekbench 5, где показал относительно слабую производительность, выступив почти на равных с GeForce MX450 — видеокартой начального уровня прошлого поколения от NVIDIA.

AMD Radeon RX 6300M — видеокарта начального уровня на архитектуре RDNA 2. Она предлагает 12 вычислительных блоков и 768 потоковых процессоров на кристалле Navi 24. Объём видеопамяти GDDR6 составляет всего 2 Гбайт, а ёмкость Infinity Cache — 8 Мбайт. Вдобавок AMD существенно снизила тактовую частоту GPU до отметки 1512 МГц, но все эти меры позволили достичь энергопотребления всего в 25 Вт и даже ниже. То же число ядер присутствует в интегрированной Radeon 680M в процессорах Ryzen 6000, правда, с тактовой частотой 2,4 ГГц — единственным преимуществом дискретного адаптера оказывается более быстрая GDDR6.

В базе Geekbench 5 видеокарта Radeon RX 6300M появилась в составе моноблока HP Zhan 99 Pro G9 с настольным чипом Intel Core i7-12700 (Alder Lake) и 16 Гбайт оперативной памяти. Не самое стандартное сочетание из десктопного процессора и мобильной графики. В тесте OpenCL видеокарта набрала 30 044 баллов, и ещё 24 371 балл показала в Vulkan. Для современной графики это достаточно скромный результат, ведь примерно такие же показатели у NVIDIA MX450 предыдущего поколения: ровно 29 000 для OpenCL и даже превосходящие молодого конкурента 24 688 баллов для Vulkan.

Впрочем, делать выводы ещё рано, поскольку результаты в Geekbench 5 не всегда отражают производительность видеокарты в играх — возможно, в игровых тестах диспозиция поменяется.