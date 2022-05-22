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Британские учёные предложили изучать землетрясения и течения с помощью подводных интернет-кабелей

Учёные из Великобритании опубликовали доклад, в котором описали новые методы сбора научных данных с помощью оборудования, которое обеспечивает работу проложенных по дну океана оптоволоконных интернет-кабелей — это позволит обнаруживать землетрясения и изучать течения.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Авторы проекта отмечают, что использование подводных кабелей для сбора подобных данных едва ли можно назвать новой идеей. Однако до настоящего момента подобные виды активности можно было фиксировать только по всей длине кабеля, а новизна последней британской методики состоит в замере показателей для отрезков кабелей между репитерами — это позволяет собирать больше данных и с более высокой точностью.

Свою гипотезу учёные успешно проверили на примере подводного кабеля, соединяющего Великобританию и Канаду. Его длина составляет 5 860 км, а пролёты между репитерами имеют протяжённость от 45 до 90 км. Учитывая, что, по некоторым данным, в мире проложено не менее 487 подводных кабелей общей протяжённостью более 1,3 млн км, у изучающих подводные течения океанологов и подводные землетрясения сейсмологов будет достаточно новых данных для работы.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, на острие науки,
Теги: подводные кабели, землетрясение, океан
подводные кабели, землетрясение, океан
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