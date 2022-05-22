3DNews Технологии и рынок IT. Новости серверы, кластеры, суперкомпьютеры, пром... Ускоритель вычислений NVIDIA A100 выйдет...
Новости Hardware

Ускоритель вычислений NVIDIA A100 выйдет в версии с предустановленным водоблоком для жидкостного охлаждения

NVIDIA готовит ещё одну версию анонсированной в прошлом июне PCIe-версии ускорителя вычислений A100 на базе графического процессора GA100 (архитектура Ampere). Новинка будет отличаться наличием водоблока для подключения к системе жидкостного охлаждения. Об этом сообщил ресурс VideoCardz, опубликовавший изображение новинки.

Источник изображения: videocardz.com

Источник изображения: videocardz.com

Стоит отметить, что для ускорителей вычислений, к которым и относится NVIDIA A100, не характерны предустановленные водоблоки — если жидкостное охлаждение используются в готовых системах, то установку водоблоков берут на себя производители серверов. Однако NVIDIA, похоже, решила упростить партнёрам задачу, предложив собственное решение с присущей бренду элегантностью. Система охлаждения занимает всего один слот расширения, а пара штуцеров типа «ёлочка» для подвод и отвода тепла находится в торце, рядом с 8-контактным разъёмом питания.

Тут же отметим, что ранее NVIDIA уже выпускала ускоритель A100 с жидкостным охлаждением. Но это была SXM-версия акселератора, применяемая в составе «настольного суперкомпьютера» DGX A100 Station. А для PCIe-версиии NVIDIA A100 уже довольно давно на рынке есть водоблоки от сторонних производителей, например, от известной компании EK Water Blocks.

В целом же решение NVIDIA, пусть пока и не подтверждённое официально, отражает общий тренд на всё более активное применение СЖО в серверном сегменте.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gigabyte представила высокопроизводительный Arm-сервер G492-PD0: Ampere Altra + 8 × NVIDIA A100
NVIDIA перевела свои драйверы для Linux в разряд открытого ПО
Фото дня: ускоритель NVIDIA Hopper H100 в SXM-формате
Для Samsung Galaxy S23 разрабатывается камера с разрешением 200 мегапикселей
Слухи: настольные дискретные видеокарты Intel Arc Alchemist могут задержаться до конца лета
Leadtek выпустила GeForce RTX 3050 с «турбиной»
Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, видеокарты, слухи,
Теги: nvidia, a100, сжо
nvidia, a100, сжо
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 21
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 8
Жёсткий софт «Старлайнера» 5

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны
Зарубежным правообладателям предложат открыть рублёвые счета в российских банках
Хидео Кодзима «казнил» Нормана Ридуса за раскрытие существования второй Death Stranding
Корабль Boeing Starliner впервые пристыковался к МКС, но в полёте снова возникли нештатные ситуации
Новые российские спутники связи «Экспресс» приступили к работе
За несколько месяцев в Сеть утекли данные более 8 млн пользователей сервисов доставки еды 5 ч.
Этой осенью WhatsApp перестанет работать на старых iPhone, включая iPhone 5 5 ч.
Новая статья: Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 16 ч.
У российской «дочки» Google уже арестовано 2 млрд рублей по искам СМИ 16 ч.
Новая статья: Gamesblender № 571: перенос Starfield, новая Arma, дата выхода ремейка Dead Space и много слухов о Silent Hill 17 ч.
«Игры — это искусство!»: авторы Atomic Heart подсчитали, что уже на разработку потратили сотни тысяч часов 19 ч.
Выяснились подробности о Warhammer 40,000: Darktide — псайкеры, глубокий сюжет и поддержка в будущем 22 ч.
В Twitter обновился API — возможности сторонних приложений расширятся 24 ч.
Microsoft предупредила о росте количества заражения вирусом XorDDoS в среде Linux 24 ч.
Electronic Arts, вероятно, хочет себя продать или пойти на слияние с другой компанией 21-05 13:09
Британские учёные предложили изучать землетрясения и течения с помощью подводных интернет-кабелей 53 мин.
Мобильная графика AMD Radeon RX 6300M отметилась в Geekbench 5 — примерно на уровне GeForce MX450 2 ч.
Apple зарегистрировала загадочный «сетевой адаптер» под управлением iOS 3 ч.
Mitsubishi предложила печатать спутниковые антенны прямо в космосе — отправка спутников на орбиту подешевеет 4 ч.
Совет директоров Volkswagen настаивает на более агрессивном развитии программного направления 8 ч.
Apple склоняет подрядчиков к увеличению присутствия в Индии и Вьетнаме 10 ч.
Acer обновила рабочие ноутбуки TravelMate процессорами Alder Lake vPro и Ryzen PRO 6000 23 ч.
В Германии запретили продавать машины Ford с подключением к интернету — всё из-за патентного спора 24 ч.
HP готовит к выпуску ноутбук для разработчиков на базе AMD Ryzen и Pop!_OS 24 ч.
Акции технологических компаний переживают самое продолжительное падение за 20 лет — со времён краха доткомов 21-05 15:52