Ускоритель вычислений NVIDIA A100 выйдет в версии с предустановленным водоблоком для жидкостного охлаждения

NVIDIA готовит ещё одну версию анонсированной в прошлом июне PCIe-версии ускорителя вычислений A100 на базе графического процессора GA100 (архитектура Ampere). Новинка будет отличаться наличием водоблока для подключения к системе жидкостного охлаждения. Об этом сообщил ресурс VideoCardz, опубликовавший изображение новинки.

Стоит отметить, что для ускорителей вычислений, к которым и относится NVIDIA A100, не характерны предустановленные водоблоки — если жидкостное охлаждение используются в готовых системах, то установку водоблоков берут на себя производители серверов. Однако NVIDIA, похоже, решила упростить партнёрам задачу, предложив собственное решение с присущей бренду элегантностью. Система охлаждения занимает всего один слот расширения, а пара штуцеров типа «ёлочка» для подвод и отвода тепла находится в торце, рядом с 8-контактным разъёмом питания.

Тут же отметим, что ранее NVIDIA уже выпускала ускоритель A100 с жидкостным охлаждением. Но это была SXM-версия акселератора, применяемая в составе «настольного суперкомпьютера» DGX A100 Station. А для PCIe-версиии NVIDIA A100 уже довольно давно на рынке есть водоблоки от сторонних производителей, например, от известной компании EK Water Blocks.

В целом же решение NVIDIA, пусть пока и не подтверждённое официально, отражает общий тренд на всё более активное применение СЖО в серверном сегменте.