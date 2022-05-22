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Прототип игрового смартфона ASUS ROG Phone 6 показался на фото

На этой неделе Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который представляет собой улучшенную версию Snapdragon 8 Gen 1 и ориентирован на использование в наиболее производительных устройствах. Позднее стало известно, что одним из смартфонов на базе этого процессора станет ASUS ROG Phone 6, живые изображения которого появились в интернете совсем недавно.

Источник изображений: Equal Leaks

Источник изображений: Equal Leaks

Похоже, что запуск игрового смартфона ROG Phone 6 не за горами, поскольку в интернете засветился прототип этого аппарата. Снимки были обнаружены инсайдером в одной из китайских социальных сетей.

На опубликованных фото демонстрируется только тыльная сторона смартфона. Очевидное отличие от прошлогоднего ROG Phone 5 заключается в наличие более массивного шестиугольного модуля, в котором размещена основная камера устройства. На модуле камеры также имеется надпись «конфиденциальное оборудование», указывающая на то, что перед нами прототип смартфона.

К сожалению, опубликованные изображения не сопровождались какими-то подробностями касательно характеристик ROG Phone 6. Когда новый игровой смартфон ASUS может быть представлен широкой публике, пока неизвестно.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: asus, смартфон
rog phone 6, asus, смартфон
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