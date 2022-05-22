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OG стала чемпионом ESL One Stockholm Dota Major 2022

На сегодняшний день выпало сразу два финала крупных киберспортивных турниров: ESL One Stockholm Dota Major 2022 и PGL Antwerp GS:GO Major 2022. И первый из этих финалов уже завершился победой команды OG со счётом по картам 3:1. Победитель получил $200 тыс., тогда как приз за второе место составил $100 тыс.

Источник изображения: ESL

Источник изображения: ESL

В финале сошлись европейская команда OG и американская TSM. На пути к финалу эти команды уже встречались в четвертьфинале верхней сетки, где TSM оказалась сильнее. Однако OG после уверенно прошлась по нижней сетке и получила шанс на реванш.

Источник изображения: Liquipedia

Источник изображения: Liquipedia

На то, чтобы выявить сильнейшего, командам понадобилось четыре карты. На первой карте верх одержала TSM, после этого команда OG взяла три карты подряд. Последняя карта матча завершилась со счётом 37:4 в пользу европейского коллектива.

Для OG данная победа стала пятой в истории на мейджорах — прежде европейский клуб выигрывал Major 2015 во Франкфурте, Major 2016 в Маниле, бостонский Major 2016 и киевский Major 2017.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Киберспорт,
Теги: dota 2, esl gaming, киберспорт
dota 2, esl gaming, киберспорт
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