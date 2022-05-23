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Процессоры AMD Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 обеспечат прирост производительности на 15 %

Официальные подробности о процессорах AMD семейства Raphael, как можно не сомневаться, будут представлены главой компании Лизой Су (Lisa Su) уже сегодня на открытии Computex 2022, а пока утечки из официальной презентации позволяют судить о том, что в однопоточных приложениях они обойдут своих предшественников на 15 % и более по уровню производительности.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Настольное семейство Ryzen 7000, как давно известно, предложит сочетание архитектуры Zen 4, поддержки памяти типа DDR5 и шины PCI Express 5.0. Для работы с новыми процессорами потребуются материнские платы с разъёмом Socket AM5 (LGA 1718), но прежние системы охлаждения под Socket AM4 сохранят с ними совместимость. Для платформы в целом будет увеличено предельное значение TDP, до 170 Вт, но пока нельзя утверждать, что такой предел будет достигнут уже в рамках семейства Ryzen 7000.

Процессоры с архитектурой Zen 4 получат удвоенный до 1 Мбайт объём кэш-памяти в пересчёте на каждое ядро, а максимальная частота в режиме автоматического разгона превысит 5 ГГц. В однопоточных приложениях прирост производительности будет превышать 15 %, хотя это утверждение ещё требует более подробных пояснений со стороны составителей презентации. Наконец, вместе с архитектурой Zen 4 будут внедрены и дополнительные инструкции для работы с системами искусственного интеллекта.

Под крышкой теплораспределителя, которая получит новую фигурную форму из-за необходимости огибать расположенные на печатной плате микроэлектронные элементы, расположатся три кристалла. Два из них будут выпускаться по 5-нм технологии компанией TSMC и нести вычислительные ядра, а третий объединит контроллеры памяти и шины PCI Express 5.0, подсистему управления питанием, а также встроенную графику поколения RDNA 2. Этот кристалл будет выпускаться по 6-нм технологии, что в целом должно наделить процессоры оптимальными тепловыми характеристиками и энергопотреблением.

Анонс процессоров Ryzen 7000 намечен на эту осень, и пока о большей конкретике приходится только мечтать.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, слухи,
Теги: amd, amd ryzen, ryzen 7000, zen 4, raphael
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