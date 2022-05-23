3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Семейство мобильных процессоров AMD Mend...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Семейство мобильных процессоров AMD Mendocino объединит архитектуру Zen 2 и 6-нм техпроцесс

До начала официальной трансляции AMD с открытия Computex 2022 осталось всего несколько часов, но ресурс VideoCardz неумолимо предвосхищает содержание презентации своими публикациями. В четвёртом квартале, по данным источника, AMD представит 6-нм мобильные процессоры Mendocino, сочетающие архитектуру Zen 2 и встроенную графику RDNA 2.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Учитывая масштабы наступления AMD на позиции основного конкурента в процессорном сегменте, даже такие причудливые сочетания новшеств должны быть приняты рынком благосклонно. Ноутбуки на базе процессоров Mendocino смогут попасть в ценовой сегмент от $399 до $699, предложив при этом вычислительную архитектуру Zen 2, графическую архитектуру RDNA 2 и сочетание четырёх вычислительных ядер с восемью потоками. Кристаллы процессоров Mendocino будут выпускаться по 6-нм технологии компанией TSMC.

Ноутбуки на основе таких процессоров смогут предложить более десяти часов работы от батареи при смешанном сценарии использования. В качестве операционной системы будет предлагаться как Microsoft Windows, так и Google Chrome OS. Что характерно, AMD уже предлагает комбинацию вычислительной архитектуры Zen 2 и 6-нм технологии производства, поскольку гибридные процессоры Van Gogh выпускаются именно по такому рецепту и находят применение в игровых консолях Valve Steam Deck.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Гибридный процессор AMD Mero на базе Zen 2 и RDNA 2 был замечен в прототипе AR-гарнитуры Magic Leap
К Steam Deck подключили видеокарту Radeon RX 6900 XT — графическая производительность взлетела до 10 раз
Разборка Steam Deck показала гибридный процессор AMD Aerith и компактную систему охлаждения
HP представила ноутбук ZBook Fury 16 G9 с чипом Intel Alder Lake-HX и профессиональной графикой NVIDIA или AMD
HP представила ноутбук ZBook Studio G9 с процессором Intel Core i9-12900HK и мощной графикой NVIDIA
Поставки настольных процессоров в первом квартале рухнули на 30 % — AMD падала медленнее, чем Intel
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, ноутбуки и нетбуки, слухи,
Теги: amd, amd ryzen, zen 2, rdna 2, apu
amd, amd ryzen, zen 2, rdna 2, apu
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 25
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 9
Жёсткий софт «Старлайнера» 5

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хидео Кодзима «казнил» Нормана Ридуса за раскрытие существования второй Death Stranding
Зарубежным правообладателям предложат открыть рублёвые счета в российских банках
Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжилась после переезда команды в Прагу
За несколько месяцев в Сеть утекли данные более 8 млн пользователей сервисов доставки еды
Прототип игрового смартфона ASUS ROG Phone 6 показался на фото
FaZe Clan взяли верх над NAVI и стали чемпионом PGL Antwerp Major 2022 по CS:GO 6 ч.
OG стала чемпионом ESL One Stockholm Dota Major 2022 8 ч.
Игроки смогут выбить «платину» и другие трофеи в классической Syphon Filter на PS4 и PS5 11 ч.
God of War Ragnarok предложит более 60 настроек интерфейса и игрового процесса 13 ч.
Этой осенью WhatsApp перестанет работать на старых iPhone, включая iPhone 5 18 ч.
Новая статья: Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 22-05 00:22
У российской «дочки» Google уже арестовано 2 млрд рублей по искам СМИ 22-05 00:09
Новая статья: Gamesblender № 571: перенос Starfield, новая Arma, дата выхода ремейка Dead Space и много слухов о Silent Hill 21-05 23:44
«Игры — это искусство!»: авторы Atomic Heart подсчитали, что уже на разработку потратили сотни тысяч часов 21-05 21:27
Выяснились подробности о Warhammer 40,000: Darktide — псайкеры, глубокий сюжет и поддержка в будущем 21-05 18:16
Процессоры AMD Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 обеспечат прирост производительности на 15 % 24 мин.
Новая статья: Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 5 ч.
Ускоритель вычислений NVIDIA A100 выйдет в версии с предустановленным водоблоком для жидкостного охлаждения 13 ч.
Британские учёные предложили изучать землетрясения и течения с помощью подводных интернет-кабелей 15 ч.
Мобильная графика AMD Radeon RX 6300M отметилась в Geekbench 5 — примерно на уровне GeForce MX450 15 ч.
Apple зарегистрировала загадочный «сетевой адаптер» под управлением iOS 16 ч.
Mitsubishi предложила печатать спутниковые антенны прямо в космосе — отправка спутников на орбиту подешевеет 17 ч.
Совет директоров Volkswagen настаивает на более агрессивном развитии программного направления 21 ч.
Apple склоняет подрядчиков к увеличению присутствия в Индии и Вьетнаме 23 ч.
Acer обновила рабочие ноутбуки TravelMate процессорами Alder Lake vPro и Ryzen PRO 6000 21-05 17:53