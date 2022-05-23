Стремительную гоночную аркаду Redout 2 перенесли менее чем за неделю до релиза

Издательство Saber Interactive и разработчики из итальянской студии 34BigThings объявили о вынужденном переносе своей высокоскоростной футуристической гоночной аркады Redout 2 на более поздний срок.

Напомним, Redout 2 была официально представлена в декабре 2021-го на прямой трансляции Twitch Winter Gathering и до недавнего времени ожидалась к релизу в ближайший четверг — 26 мая 2022-го.

Как стало известно, в назначенный день Redout 2 не дебютирует — премьеру решили перенести на 16 июня. Дополнительное время пойдёт проекту на пользу: создатели намерены удостовериться, что игра выйдет в наилучшем виде.

Геймерам предстоит принять участие в стремительных гонках на антигравитационных кораблях по магнитным трассам. Обещают отзывчивое управление, масштабную кампанию, до 12 игроков в мультиплеере и «убойный» саундтрек.

Redout 2 разрабатывается для PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, а также Nintendo Switch. Заявлена поддержка русского языка (текст).