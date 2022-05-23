Демоверсию шутера Trepang2 в духе F.E.A.R. обновят к июньскому фестивалю «Играм быть» в Steam

Издательство Team17 и разработчики из канадской Trepang Studios объявили о планах по выпуску обновлённой демоверсии своего шутера от первого лица Trepang2, вдохновлённого оригинальной F.E.A.R.

Как стало известно, грядущее пробное издание Trepang2 выйдет в рамках предстоящего фестиваля «Играм быть» (Steam Next Fest), который пройдёт в сервисе Steam с 13 по 20 июня текущего года.

Обновлённое демо Trepang2 предложит для ознакомления улучшенные пролог и несколько карт для режима орды. Дополнительными подробностями (и, может быть, несколькими тизерами) создатели обещают поделиться ближе к релизу.

Разработчики называют Trepang2 захватывающим и зрелищным шутером с уклонением от пуль в режиме замедления времени, кунг-фу, продвинутым искусственным интеллектом и взрывной сюжетной кампанией.

Trepang2 создаётся эксклюзивно для ПК (Steam) на Unreal Engine 4. Точной даты выхода у игры пока нет, но в сервисе Valve релиз заявлен на текущий год. Обещают текстовый перевод на русский язык.