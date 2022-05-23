3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Technavio: роботы и 5G придадут импульс ...
Новости Hardware

Technavio: роботы и 5G придадут импульс индустрии однокристальных систем

По прогнозам консалтинговой компании Technavio, до 2026 года сегмент полупроводниковой индустрии, связанный с производством однокристальных систем (SoC) , ожидает существенный рост — к концу указанного периода оборот индустрии будет оцениваться в $6,85 млрд.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Однокристальная система (чипсет) обычно представляет собой компактное универсальное полупроводниковое решение, включающее всё необходимое для работы «базового» компьютера — это ведёт к широкому распространению подобных решений на рынке мобильной связи, решений Интернета вещей и другой портативной электроники.

Судя по данным, изложенным в докладе Technavio, исследовавшего сведения о многих ведущих производителях чипсетов — Apple, Broadcom, Intel, Nvidia, TSMC, Toshiba и др., во многом своему росту до 2026 года сегмент будет обязан развитию робототехники и сетей 5G.

По мнению экспертов компании, роботы сегодня применяются почти во всех сферах жизни, поэтому компактные, специально разработанные чипсеты идеально подходят для автомобильной сферы, электроники в целом, медицинских систем и оборонной промышленности. Кроме того, уже наблюдается рост спроса на роботов, как предназначенных для помощи людям, так и на полностью автономные модели.

Источник изображения: mariananbu/pixabay.com

Источник изображения: mariananbu/pixabay.com

Ещё одним фактором роста рынка SoC станет 5G-индустрия. По статистике Gartner, доход от соответствующей инфраструктуры связи с 2020 по 2021 годы вырос на 39 %, составив $19,1 млрд. По мнению Technavio, одним из главных выгодоприобретателей этого станет индустрия однокристальных систем.

По прогнозам компании географически ¾ роста будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где уже базируются многие производители полупроводников. Рост в АТР обусловлен как широким внедрением 4G LTE, так и дальнейшей коммерциализацией 5G. Хотя в докладе упоминается о том, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на индустрии чипов, массовая вакцинация в АТР позволила в основном вернуться к нормальному производству (за некоторыми исключениями). Правда, в докладе не успели учесть последние, связанные со вспышкой COVID-19 события и санитарные ограничения в Китае, серьёзно сказавшиеся на производстве, из-за которых техногигантам пришлось серьёзно снизить прогнозы доходности.

Одной из главных проблем будущего в компании видится доминирование крупных заказчиков на рынке полупроводников — они вытесняют более мелкие компании, которые не располагают достаточными ресурсами для конкуренции, из-за чего контрактные производители по умолчанию отдают приоритетные производственные мощности крупному бизнесу. В результате более мелкие заказчики ещё на старте будут проигрывать гигантам по качеству, технологичности и себестоимости продукции. Дополнительно проблема усугубляется перебоями в цепочках поставок и дефицитом некоторых материалов. Впрочем, именно крупные игроки обеспечивают стремительный прогресс технологий на рынке чипсетов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MediaTek представила флагманский процессор Genio 1200 для Интернета вещей
Уникальный тысячеядерный RISC-V чип Esperanto ET-SoC-1 приглянулся Samsung
Новый чипсет MediaTek Dimensity 9000 способен на равных конкурировать с флагманами Qualcomm Snapdragon
Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
Qualcomm вошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung за счёт контракта на выпуск чипов
Hyundai и Kia намерены к концу десятилетия нарастить производство до 3,23 млн электромобилей в год
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, SoC и микросхемы-контроллеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: чипсет, soc, 5g, робот
чипсет, soc, 5g, робот
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 25
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 9
Жёсткий софт «Старлайнера» 5

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хидео Кодзима «казнил» Нормана Ридуса за раскрытие существования второй Death Stranding
Процессоры AMD Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 обеспечат прирост производительности на 15 %
Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжилась после переезда команды в Прагу
Зарубежным правообладателям предложат открыть рублёвые счета в российских банках
Прототип игрового смартфона ASUS ROG Phone 6 показался на фото
FaZe Clan взяли верх над NAVI и стали чемпионом PGL Antwerp Major 2022 по CS:GO 8 ч.
OG стала чемпионом ESL One Stockholm Dota Major 2022 10 ч.
Игроки смогут выбить «платину» и другие трофеи в классической Syphon Filter на PS4 и PS5 13 ч.
God of War Ragnarok предложит более 60 настроек интерфейса и игрового процесса 15 ч.
За несколько месяцев в Сеть утекли данные более 8 млн пользователей сервисов доставки еды 20 ч.
Этой осенью WhatsApp перестанет работать на старых iPhone, включая iPhone 5 20 ч.
Новая статья: Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 22-05 00:22
У российской «дочки» Google уже арестовано 2 млрд рублей по искам СМИ 22-05 00:09
Новая статья: Gamesblender № 571: перенос Starfield, новая Arma, дата выхода ремейка Dead Space и много слухов о Silent Hill 21-05 23:44
«Игры — это искусство!»: авторы Atomic Heart подсчитали, что уже на разработку потратили сотни тысяч часов 21-05 21:27
Илон Маск пообещал научить электромобили Tesla обходиться без водителя к маю следующего года 34 мин.
Семейство мобильных процессоров AMD Mendocino объединит архитектуру Zen 2 и 6-нм техпроцесс 3 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 8 ч.
Ускоритель вычислений NVIDIA A100 выйдет в версии с предустановленным водоблоком для жидкостного охлаждения 15 ч.
Британские учёные предложили изучать землетрясения и течения с помощью подводных интернет-кабелей 17 ч.
Мобильная графика AMD Radeon RX 6300M отметилась в Geekbench 5 — примерно на уровне GeForce MX450 18 ч.
Apple зарегистрировала загадочный «сетевой адаптер» под управлением iOS 18 ч.
Mitsubishi предложила печатать спутниковые антенны прямо в космосе — отправка спутников на орбиту подешевеет 20 ч.
Совет директоров Volkswagen настаивает на более агрессивном развитии программного направления 23 ч.
Apple склоняет подрядчиков к увеличению присутствия в Индии и Вьетнаме 22-05 06:51