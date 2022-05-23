Technavio: роботы и 5G придадут импульс индустрии однокристальных систем

По прогнозам консалтинговой компании Technavio, до 2026 года сегмент полупроводниковой индустрии, связанный с производством однокристальных систем (SoC) , ожидает существенный рост — к концу указанного периода оборот индустрии будет оцениваться в $6,85 млрд.

Однокристальная система (чипсет) обычно представляет собой компактное универсальное полупроводниковое решение, включающее всё необходимое для работы «базового» компьютера — это ведёт к широкому распространению подобных решений на рынке мобильной связи, решений Интернета вещей и другой портативной электроники.

Судя по данным, изложенным в докладе Technavio, исследовавшего сведения о многих ведущих производителях чипсетов — Apple, Broadcom, Intel, Nvidia, TSMC, Toshiba и др., во многом своему росту до 2026 года сегмент будет обязан развитию робототехники и сетей 5G.

По мнению экспертов компании, роботы сегодня применяются почти во всех сферах жизни, поэтому компактные, специально разработанные чипсеты идеально подходят для автомобильной сферы, электроники в целом, медицинских систем и оборонной промышленности. Кроме того, уже наблюдается рост спроса на роботов, как предназначенных для помощи людям, так и на полностью автономные модели.

Ещё одним фактором роста рынка SoC станет 5G-индустрия. По статистике Gartner, доход от соответствующей инфраструктуры связи с 2020 по 2021 годы вырос на 39 %, составив $19,1 млрд. По мнению Technavio, одним из главных выгодоприобретателей этого станет индустрия однокристальных систем.

По прогнозам компании географически ¾ роста будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где уже базируются многие производители полупроводников. Рост в АТР обусловлен как широким внедрением 4G LTE, так и дальнейшей коммерциализацией 5G. Хотя в докладе упоминается о том, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на индустрии чипов, массовая вакцинация в АТР позволила в основном вернуться к нормальному производству (за некоторыми исключениями). Правда, в докладе не успели учесть последние, связанные со вспышкой COVID-19 события и санитарные ограничения в Китае, серьёзно сказавшиеся на производстве, из-за которых техногигантам пришлось серьёзно снизить прогнозы доходности.

Одной из главных проблем будущего в компании видится доминирование крупных заказчиков на рынке полупроводников — они вытесняют более мелкие компании, которые не располагают достаточными ресурсами для конкуренции, из-за чего контрактные производители по умолчанию отдают приоритетные производственные мощности крупному бизнесу. В результате более мелкие заказчики ещё на старте будут проигрывать гигантам по качеству, технологичности и себестоимости продукции. Дополнительно проблема усугубляется перебоями в цепочках поставок и дефицитом некоторых материалов. Впрочем, именно крупные игроки обеспечивают стремительный прогресс технологий на рынке чипсетов.