Масштабное обновление и дополнение Metal Terror к экшен-стратегии The Riftbreaker задержатся до июля

Разработчики из EXOR Studios объявили о вынужденном переносе на более поздний срок аддона Metal Terror и идущего с ним контентного обновления World Expansion для своего экшена с элементами выживания и стратегии The Riftbreaker.

Напомним, The Riftbreaker: Metal Terror World Expansion была представлена не далее как в середине текущего месяца и до недавнего времени ожидалась к премьере уже 30 мая. Как стало известно, релиз решили отложить до июля.

Разработчики объясняют перенос масштабом проекта и возникшими незадолго до дедлайна техническими проблемами. Большинство из них студия наверняка успела бы решить к запуску, но предпочла не рисковать.

«Мы не хотим рисковать выпуском незаконченного продукта лишь из-за ощущения, что "можем успеть к сроку". Нас это не утраивает. Не так нужно поступать с сообществом, которое доверяло нам и поддерживало нас с первого дня», — отметили в EXOR Studios.

Дополнительное время пойдёт на оптимизацию The Riftbreaker: Metal Terror World Expansion, а также исправление более мелких недочётов, о которых игроки докладывали разработчикам.

Чтобы не оставлять фанатов без контента до лета, 30 мая авторы выпустят бета-версию World Expansion Update. Обновление будет содержать большинство запланированных особенностей, включая свежую карту для режима выживания.

The Riftbreaker вышла в октябре 2021 года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Аддон предложит раскрыть страшную тайну Галатеи-37 и исследовать не изученный ранее биом — Металлическую долину.