Углубление сотрудничества США и Южной Кореи грозит последней ослаблением позиций в Китае

Недавний визит президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) в Южную Корею завершился достижением договорённости об углублении сотрудничества между странами в сфере производства полупроводников. Эксперты считают, что Южная Корея в итоге будет вынуждена потерять часть позиций на китайском рынке, поскольку этому будет способствовать политическое давление на корейскую сторону.

Официальных подробностей об условиях сотрудничества между США и Южной Кореей нет, как поясняет Business Korea, но местные производители рассчитывают на улучшение доступа к американским материалам, компонентам и оборудованию для производства полупроводниковой продукции. Как рассуждают опрошенные изданием корейские эксперты, вряд ли для местных компаний подобные преференции со стороны США будут однозначно выгодными.

Samsung Electronics и SK hynix располагают предприятиями по выпуску микросхем памяти в Китае, и это вряд ли останется без внимания американских кураторов. Сейчас китайская электронная промышленность почти полностью зависит от поставок микросхем памяти из Южной Кореи, поскольку бизнес местных производителей пока не достиг соответствующих масштабов. В прошлом году оборот южнокорейской полупроводниковой промышленности на 59,7 % определялся клиентами в КНР и Гонконге, поэтому Южная Корея и Китай прочно связаны экономическими зависимостями.

Если власти США уже задумались об увеличении субсидирования национальной полупроводниковой отрасли, то их южнокорейские коллеги пока предпочитают оставлять проблему на откуп частному бизнесу, пусть и достаточно крупному. Одной только американской поддержки для успешного развития корейской отрасли будет недостаточно. Если та же Samsung Electronics пожелала построить в США новое предприятие по контрактному производству чипов за $17 млрд, то в Южной Корее следует реализовать не менее капиталоёмкий проект, чтобы сохранить равновесие. На корейскую землю должно прийти больше американских компаний.