Производитель чипов Broadcom ведёт переговоры о покупке VMware

Компания Broadcom ведёт переговоры с VMware о приобретении последней. VMware, напомним, занимается разработкой решений для виртуализации. Это позволит производителю чипов выйти на рынок довольно специфичного, но весьма востребованного программного обеспечения. Пока нет гарантий, что сделка состоится. На данный момент VMware оценивается в $ 40 млрд. Предполагается, что итоговая цена для Broadcom будет несколько выше, если стороны договорятся.

За последние годы Broadcom провела ряд сделок по покупке различных технологических бизнесов, причём компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, пользуются приоритетом у производителя чипов. В частности, в 2018 году Broadcom приобрела CA Technologies, а в следующем году — подразделение Symantec, занимающееся решениями по обеспечению корпоративной кибербезопасности.

Сегодня Broadcom выпускает широкий спектр решений, продукты компании используются почти в любых устройствах, от iPhone до промышленного оборудования. Тем не менее главным источником роста стали решения для ЦОД, а приобретение новых разработчиков ПО расширяет возможности компании на этом рынке. Ранее Broadcom вела переговоры о покупке SAS Institute, стоимость которой составляет $15-20 млрд, но переговоры так и не увенчались успехом. Кроме того, не так давно сорвалась сделка по покупке одного из конкурентов — компании Qualcomm.

Основанная в 1998 году VMware уже не раз сменила собственников. Компания фактически является изобретателем ПО для виртуализации, в частности позволяющем выполнять на одном сервере ряд совершенно не связанных задач. По мере того, как всё больше сервисов перемещаются в облако, она всё активнее участвует в этом бизнесе, например, заключив соглашение о тесном партнёрстве с Amazon. В данное время крупнейшими инвесторами VMware являются Майкл Делл (Michael Dell) и частная инвестиционная компания Silver Lake.

Приобретение VMware позволит Broadcom снизить зависимость от производства чипов. Акции обеих компаний в этом году упали приблизительно на 18 % в цене, тем не менее, они подешевели не так сильно, как ценные бумаги многих других полупроводниковых компаний. Известно, что индекс Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index упал в текущем году на 27 %.

По итогам пятничных торгов стоимость акций VMware составляла около $96 за единицу, итоговая стоимость компании составляла порядка $40,3 млрд. Стоимость Broadcom составляла $222 млрд при цене чуть более $543 за акцию. В последние годы производители чипов вроде Broadcom процветают благодаря растущем спросу на полупроводники, но эксперты предсказывают, что ситуация не продлится слишком долго и рост индустрии скоро замедлится. Так что решение диверсифицировать активы выглядит здраво.