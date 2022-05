Создатель No More Heroes раскрыл сроки анонса следующей игры своей студии

Основатель и генеральный исполнительный директор Grasshopper Manufacture Гоити Суда (Goichi Suda) в недавнем видео на YouTube-канале издательства NetEase Games обмолвился о сроках анонса следующей игры студии.

Напомним, японская студия перешла во владение NetEase Games осенью 2021 года. Тогда Суда пообещал геймерам «три высококачественные игры Grasshopper Manufacture в следующие десять лет».

Судя по всему, анонс первой из них не за горами. В опубликованном ролике Суда говорит, что может представить проект уже в конце текущего года, однако допускает вероятность переноса презентации на 2023-й.

Суда добавил, что не может дождаться возможности показать всем следующую игру Grasshopper Manufacture. Что она собой представляет, неясно, но на одном из мониторов в студии мелькает изображение героя из сериала «Могучие рейнджеры».

Grasshopper Manufacture известна своими авторскими проектами вроде The Silver Case, killer7 и No More Heroes. No More Heroes 3 вышла в августе 2021 года на Switch, а ближайшей осенью появится на PC, PlayStation и Xbox.