Разработчики The Lord of the Rings: Gollum ответили на вопросы игроков и пообещали скорые новости

Издательство Nacon и разработчики из студии Daedalic Entertainment ответили на вопросы игроков о своём приключенческом стелс-экшене The Lord of the Rings: Gollum и пообещали скорые новости.

Создатели заверили, что The Lord of the Rings: Gollum будет исключительно каноничной: все её элементы одобряются Middle-earth Enterprises (владельцем прав на франшизу), а упор в игре делается на каноничные ситуации и персонажей.

При этом The Lord of the Rings: Gollum не будет опираться на уже существующие адаптации «Властелина колец». Игра возьмёт за основу историю, рассказанную в книгах, но дополнит её новыми героями.

О жизни Голлума в описанный игрой период — от рабства в Тёмной башне до жизни с эльфами в Лихолесье — известно крайне немного, но Daedalic Entertainment хватило этих отправных данных для создания оригинального сюжета.

Что касается скорых новостей, то создатели обещают больше геймплейных подробностей The Lord of the Rings: Gollum в ближайшее время. Команда усердно работает над тем, чтобы показанные фрагменты отражали качество игры на запуске.

Кроме того, инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) сообщил, что 24 мая закончится действие эмбарго на публикацию предварительных обзоров The Lord of the Rings: Gollum. В этот же день, вероятно, выложат и новый трейлер.

Релиз The Lord of the Rings: Gollum ожидается ближайшей осенью на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. До конца года Nacon планирует приобрести Daedalic Entertainment.