Xiaomi выпустят в июле флагманский смартфон, разработанный совместно с Leica

Китайский производитель электроники Xiaomi официально объявил о начале «долгосрочного стратегического сотрудничества» с немецкой компанией Leica, специализирующейся на выпуске камер и объективов. Первый смартфон Xiaomi, в разработке которого примет участие Leica, выйдет в июле этого года.

Сообщается, что новый флагманский смартфон китайской компании будет нацелен на любителей фотографирования. Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) подчеркнул в пресс-релизе, что «это сотрудничество придаст мощный импульс развитию стратегии Xiaomi в области обработки изображений».

Слухи о возможном партнёрстве Xiaomi и Leica появились в Сети ещё в прошлом году. Уже более пяти лет Leica сотрудничает с китайским производителем электроники Huawei. Их первым совместным продуктом стал смартфон Huawei P9, вышедший в 2016 году.

Однако в прошлом году появились сообщения инсайдеров, что Leica ищет нового партнёра и что его сотрудничество с Huawei, находящейся под санкциями США, может закончиться после выхода серии Huawei P50. Впоследствии Huawei опровергла эти слухи, тем не менее у Leica появился новый партнёр. Заметим, что в число партнёров немецкой компании из представителей мобильного рынка также входят Sharp и Panasonic.

Что касается будущего совместного смартфона Xiaomi и Leica, то речь по всей видимости идёт о модели с названием Xiaomi 12 Ultra. Как ожидается, новинка класса high-end получит процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus, а также необычный дизайн основной камеры с большим круглым выступом со стеклянным покрытием.