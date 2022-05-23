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Metal Gear Solid 4 не вышла на Xbox 360 из-за решения Кодзимы, а не сделки Konami с Sony

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом Nightengale обратил внимание, что в прошлогодней книге об истории видеоигр содержится информация о том, почему Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots так и не вышла на Xbox.

Источник изображений: Konami

Источник изображений: Konami

Напомним, культовый стелс-экшен Kojima Productions и японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) был и спустя вот уже почти 14 лет после релиза остаётся эксклюзивом PlayStation 3.

Как вспоминает бывший продюсер Kojima Productions Райан Пейтон (Ryan Payton) в произведении Стивена Кента (Steven Kent), у Konami не было каких-либо эксклюзивных договорённостей с Sony.

«Вопреки расхожему мнению, Sony не заключала эксклюзивную сделку по игре. Если бы Кодзима решил портировать игру на Xbox 360, его боссы наверняка бы это одобрили, но он был не готов сделать переход», — заявил Пейтон.

На запуске Metal Gear Solid: Legacy Collection в 2013 году Кодзима объяснил, что не стал выпускать Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на Xbox 360 из-за чересчур большого для американской консоли объёма данных в игре.

Пейтон также говорил, что Microsoft пыталась добиться выпуска MGS 4 на Xbox 360, но безуспешно: «[На девките Xbox 360] игра выглядела не хуже PS3-версии, но из-за размера в 50 Гбайт Konami пришлось бы выпустить издание для Xbox 360 на полудюжине DVD. Интернет просто посмеялся бы над нами».

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots дебютировала в июне 2008 года на PlayStation 3 и к маю 2014-го разошлась по миру в количестве свыше 6 млн копий. Журналисты встретили игру восторженно — на Metacritic у неё 94 из 100 %.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: metal gear solid 4, kojima productions, konami, стелс-экшен
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