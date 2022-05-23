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«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay — собственный аналог Apple Pay, к которому можно будет подключать карты других банков

Стало известно, что банк «Тинькофф» запустил собственный сервис оплаты покупок с помощью смартфона, который получил название Tinkoff Pay. В плане функциональности новый сервис является аналогом Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. В течение 2022-2023 годов возможности Tinkoff Pay будут расширяться и пополняться новыми функциями. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу банка.

Источник изображения: «Тинькофф Банк»

Источник изображения: «Тинькофф»

На данный момент Tinkoff Pay может использоваться для оплаты покупок в более чем 30 тыс. интернет-магазинах, у которых есть эквайринг от «Тинькофф Кассы». Поддерживается оплата со смартфона и компьютера. В дальнейшем клиенты других банков смогут подключать карты и счета к Tinkoff Pay. Также ожидается появление поддержки платёжных сервисов из экосистемы «Тинькофф».

В процессе оплаты клиенту Tinkoff Pay предлагается внести всю сумму сразу или платить частями, используя BNPL-сервис «Долями». Клиентам банка будет начисляться персонализированный кэшбэк, а в будущем он станет доступен всем пользователям платёжной системы. При проведении оплаты на компьютере потребуется осуществить сканирование QR-кода с помощью смартфона, а также подтвердить платёж в приложении «Тинькофф». В будущем банк планирует реализовать поддержку оплаты товаров в офлайн-магазинах, а также добавить функцию оплаты покупок с помощью биометрии.

Напомним, в начале марта сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и MasterCard в России, а позднее объявили о прекращении работы в стране. Apple также прекратила поддержку карт «Мир». В апреле российские пользователи подули в суд на Apple из-за отключения Apple Pay в стране.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: тинькофф банк, платёжная система
tinkoff pay, тинькофф банк, платёжная система
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