С выходом из раннего доступа аниме-боевик Lost Epic появится на консолях PlayStation

Издательство OneOrEIGHT и разработчики из студии Team EarthWars объявили точную дату выхода из раннего доступа и полный список целевых платформ своего фэнтезийного ролевого экшена Lost Epic.

Напомним, стартовая версия Lost Epic дебютировала 5 июня 2021 года на ПК (Steam). Позавчера, 21 мая 2022-го, игра получила крупное обновление 1.3, которое добавило финальную локацию, дополнительные предметы и улучшения.

Как стало известно, релизная версия Lost Epic поступит в продажу 28 июля текущего года для PC (Steam), а также PS4 и PS5. На запуске проект будет включать онлайновый мультиплеер с поддержкой до трёх человек.

События Lost Epic развернутся в фэнтезийном мире Sanctum, где человечество сражается против злых богов. Игрокам в роли рыцаря God Slayer (убийца богов) предстоит бросить вызов высшим существам.

Разработчики обещают стремительные сражения, уникальные приёмы для каждого вида оружия, широкие возможности развития и настройки персонажа (может быть мужчиной или женщиной), а также систему создания предметов.