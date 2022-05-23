Институт развития интернета выделил четверть миллиарда рублей на русскую Ghost of Tsushima о периоде Смутного времени

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что российский Институт развития интернета (ИРИ) выдал новосибирской студии Cyberia Limited грант на разработку видеоигры о периоде Смутного времени в истории России.

На создание проекта было выделено 260 млн рублей, чего, как отмечают в Cyberia Limited, должно хватить для игры среднего сегмента (AA). При этом общий бюджет может достигать 520 млн рублей (ИРИ обычно софинансирует 50–70 % вложений).

Игра представляет собой ролевой экшен, в основу которого ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», описывающий борьбу русского народа с иностранными захватчиками.

В центре сюжета — русский князь Юрий Милославский, который вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым примет участие в формировании второго ополчения и борьбе с польскими интервентами.

«Мы вдохновлялись игрой Ghost of Tsushima, у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — заявил выходец из студий Alawar Entertainment и Wargaming Алексей Копцев.

Напомним, экшен в открытом мире от Sucker Punch Productions повествует о противостоянии последнего выжившего из своего клана самурая Дзина Сакая монгольским захватчикам, оккупировавшим родной для героя остров Цусима.

Выход ролевого экшена о Смутном времени ожидается в 2024 году. Основанная в 2015-м Cyberia пока не выпустила ни одной собственной игры. Студия занималась заказной разработкой для зарубежных партнёров на движке Unity.