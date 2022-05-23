3DNews Новости Software Боевик Институт развития интернета выделил четв...
Новости Software

Институт развития интернета выделил четверть миллиарда рублей на русскую Ghost of Tsushima о периоде Смутного времени

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что российский Институт развития интернета (ИРИ) выдал новосибирской студии Cyberia Limited грант на разработку видеоигры о периоде Смутного времени в истории России.

Источник изображения: Wikipedia

Источник изображения: Wikipedia

На создание проекта было выделено 260 млн рублей, чего, как отмечают в Cyberia Limited, должно хватить для игры среднего сегмента (AA). При этом общий бюджет может достигать 520 млн рублей (ИРИ обычно софинансирует 50–70 % вложений).

Игра представляет собой ролевой экшен, в основу которого ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», описывающий борьбу русского народа с иностранными захватчиками.

В центре сюжета — русский князь Юрий Милославский, который вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым примет участие в формировании второго ополчения и борьбе с польскими интервентами.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

«Мы вдохновлялись игрой Ghost of Tsushima, у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — заявил выходец из студий Alawar Entertainment и Wargaming Алексей Копцев.

Напомним, экшен в открытом мире от Sucker Punch Productions повествует о противостоянии последнего выжившего из своего клана самурая Дзина Сакая монгольским захватчикам, оккупировавшим родной для героя остров Цусима.

Выход ролевого экшена о Смутном времени ожидается в 2024 году. Основанная в 2015-м Cyberia пока не выпустила ни одной собственной игры. Студия занималась заказной разработкой для зарубежных партнёров на движке Unity.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Создатели Ghost of Tsushima приостановили работу над обновлениями
Создатели экранизации Ghost of Tsushima определились со сценаристом
Крупный патч для Ghost of Tsushima Director’s Cut позволит сделать кооперативный режим ещё сложнее и изменит систему крафта
Утечка: патч с поддержкой 60 кадров/с для консольных версий Assassin's Creed Origins выйдет уже скоро
На PC Gaming Show 2022 покажут новую игру 11 bit studios, геймплей Victoria 3 и не только
Состоялся анонс Marvel Snap — супергеройской карточной игры от студии бывшего руководителя Hearthstone
Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик,
Теги: ghost of tsushima, ролевой экшен
cyberia limited, ghost of tsushima, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 25
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 12
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 11

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA заявило, что обнаруженная на Марсе «дверь» имеет естественное происхождение
AMD представила чипсеты 600-й серии для Ryzen 7000 с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0
Институт развития интернета выделил четверть миллиарда рублей на русскую Ghost of Tsushima о периоде Смутного времени
Российская компания «Бастион» представила новые модели ИБП SKAT
Xiaomi выпустят в июле флагманский смартфон, разработанный совместно с Leica
Хакеры используют VPN, Proxy и ботнет-сети для организации DDoS-атак в России 2 ч.
С выходом из раннего доступа аниме-боевик Lost Epic появится на консолях PlayStation 2 ч.
Metal Gear Solid 4 не вышла на Xbox 360 из-за решения Кодзимы, а не сделки Konami с Sony 3 ч.
Разработчики The Lord of the Rings: Gollum ответили на вопросы игроков и пообещали скорые новости 4 ч.
Журналисты раньше времени рассказали о новой игре от авторов FlatOut и Wreckfest 4 ч.
Создатель No More Heroes раскрыл сроки анонса следующей игры своей студии 4 ч.
Масштабное обновление и дополнение Metal Terror к экшен-стратегии The Riftbreaker задержатся до июля 4 ч.
Демоверсию шутера Trepang2 в духе F.E.A.R. обновят к июньскому фестивалю «Играм быть» в Steam 4 ч.
Британские чарты: Horizon Forbidden West вернулась в лидеры спустя три месяца после запуска 4 ч.
Стремительную гоночную аркаду Redout 2 перенесли менее чем за неделю до релиза 5 ч.
В Россию стали завозить намного больше кнопочных телефонов 8 мин.
AMD пообещала, что первые SSD с PCIe 5.0 будут на 60 % быстрее актуальных и анонсировала партнёрство с Phison и Micron 2 ч.
«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay — собственный аналог Apple Pay, к которому можно будет подключать карты других банков 2 ч.
Роботы-пылесосы ILIFE V8 Plus и ILIFE A11, а также беспроводной пылесос ILIFE H70 сейчас доступны со скидками до 60 % 2 ч.
AMD представила 6-нм мобильные чипы Mendocino с ядрами Zen 2 и графикой RDNA 2 для доступных ноутбуков 3 ч.
Производитель чипов Broadcom ведёт переговоры о покупке VMware 3 ч.
Technavio: роботы и 5G придадут импульс индустрии однокристальных систем 5 ч.
Углубление сотрудничества США и Южной Кореи грозит последней ослаблением позиций в Китае 6 ч.
Илон Маск пообещал научить электромобили Tesla обходиться без водителя к маю следующего года 7 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 13 ч.