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Еженедельный чарт Steam: вампирская выживалка V Rising прервала пятинедельное лидерство Steam Deck

По итогам прошлой недели чарт продаж Steam возглавил вампирский экшен с элементами MMO и симулятора выживания V Rising от шведской Stunlock Studios. Лидировавшая пять недель подряд консоль Steam Deck опустилась на вторую строчку.

V Rising. Источник изображения: Stunlock Studios

V Rising. Источник изображения: Stunlock Studios

V Rising возглавила мировой и российский чарты продаж Steam 19 мая, спустя два дня после релиза в раннем доступе. В тот день она привлекла более 70 тысяч одновременных игроков, а сегодня пиковый онлайн превысил 150 тысяч человек. Продажи за первые три дня составили более 500 тысяч копий. Экшен уже собрал на площадке свыше 10 тысяч отзывов, а его рейтинг вырос до 87 %. Существенная доля негативных откликов по-прежнему приходится на российских пользователей, недовольных удалением русской локализации.

V Rising также заняла пятую строчку — на ней оказался набор основателя Eldest Bloodline.

На третьем месте стартовал шутер Arma Reforger, также выпущенный 17 мая в раннем доступе. На старте количество одновременных пользователей составило 12 342, после чего показатель начал снижаться (пик за последние сутки — 4191). Рейтинг (основан более чем на 3600 рецензиях) — 61 %: покупатели отмечают малое количество контента и проблемы с работой серверов.

Elden Ring потеряла ещё одну позицию — теперь она третья. Несмотря на снижение популярности ролевого экшена, пиковый онлайн по-прежнему поднимается выше 100 тысяч игроков (максимум за последние сутки — 106 427).

Комплект с VR-шлемом Valve Index поднялся с седьмой строчки на шестую. Симулятор выживания The Forest, недавно предлагавшийся с большой скидкой, потерял три позиции и разместился на седьмой. Неделю назад он установил новый личный рекорд онлайна — 69 073 пользователя. Благодаря распродаже игр Electronic Arts в десятку лучших вернулись FIFA 22 (восьмое место) и Titanfall 2 (девятое). На оба проекта действуют 84-процентные скидки: в первом случае предложение закончится 31 мая, а во втором — 24 мая.

Закрывает чарт историческая 4X-стратегия Old World. Игра вышла в раннем доступе Epic Games Store в мае 2020 года, а 19 мая 2022-го появилась в Steam в сопровождении нового дополнения Heroes of the Aegean (до 25 мая комплект с DLC можно приобрести с 10-процентной скидкой). Она получила на площадке 250 отзывов, на основании которых её рейтинг составляет 82 %. Пик онлайна — 3589 пользователей.

Дополнение Overlord к космической глобальной стратегии Stellaris (лидер прошлой недели), кооперативное приключение We Were Here Forever и пошаговая стратегия с элементами приключения и RPG Songs of Conquest покинули десятку.

Топ-10 продуктов по выручке (16–22 мая):

  1. V Rising;
  2. Steam Deck;
  3. Arma Reforger;
  4. Elden Ring;
  5. V Rising — Founder’s Pack: Eldest Bloodline;
  6. Valve Index VR Kit;
  7. The Forest;
  8. FIFA 22;
  9. Titanfall 2;
  10. Old World.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Симулятор, Шутер, Приключение, Стратегия, Спорт,
Теги: steam, valve, симулятор выживания, экшен, продажи игр
steam, valve, симулятор выживания, экшен, продажи игр
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