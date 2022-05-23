В Россию стали завозить намного больше кнопочных телефонов

Как следует из отчёта аналитического центра GS Group, в первом квартале текущего года наблюдался необычно высокий рост импорта кнопочных телефонов в Россию. По имеющимся данным, >поставки в страну моделей подобного типа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 43 %, а поставки смартфонов, наоборот, сократились на 14 %, до 6,8 млн единиц.

Как сообщает РБК, всего в Россию в первом квартале поставлено 10,3 млн единиц телефонов и смартфонов — приблизительно на уровне первого квартала прошлого года. При этом в деньгах рынок вырос на 10 % (197 млн руб.), из-за роста цен на гаджеты.

Основную долю импорта кнопочных телефонов составили модели таких брендов, как Inoi, F+ и BQ, поставлено 1,9 млн подобных устройств. По словам представителя одного из отечественных брендов, подобный рост поставок может объясняться тем, что в связи с задержками поставок в минувшем году сделан более объёмный заказ в начале текущего во избежание дефицита товара.

Как сообщают в GS Group, в марте зарегистрировано падение объёмов поставок как кнопочных телефонов, так и смартфонов — их поставили в 1,5-2 раза меньше, чем в том же месяце в прошлые годы. Роль в этом могут играть различные факторы, иногда не связанные с потребительскими свойствами товаров, например — падение покупательной способности по всему миру.

Некоторые бренды вроде Apple и Samsung прекратили свои поставки в Россию по политическим причинам, а китайские компании сократили их из-за сбоев логистики и проблем с ценообразованием. Ранее сообщалось, что запасов на российских складах хватит на 2-3 месяца. Тем не менее продажи именно кнопочных устройств стагнируют несмотря на ввоз большого числа устройств — их продано даже меньше, чем в первом квартале прошлого года, а средний чек на такие модели не изменился. Впрочем, у разных ретейлеров статистика значительно отличается — у некоторых продажи кнопочных телефонов выросли, у других, наоборот, упали. Ожидается, что во втором квартале будет рост в связи с началом дачного сезона. По статистике большая часть продаж приходится на физических лиц.

Как ожидают в GS Group, если Apple и Samsung не вернутся на российский рынок, во втором квартале их место могут занять китайские бренды вроде Xiaomi, Realme и Honor. При этом доля китайских смартфонов на рынке сможет вырасти до 80 %, ещё 20 % придётся на смартфоны, ввезённые без официального одобрения Samsung и Apple с помощью параллельного импорта, а также на российские бренды.

Отмечается, что китайские Oppo и Vivo прекратили поставки в Россию, хотя официально не объявляли о прекращении сотрудничества. В GS Group ожидают, что скоро они могут уступить место другим, не столь известным брендам. Кроме того, согласно новой статистике, теперь порядка 60 % продаваемых в РФ устройств относятся к категории 10-30 тыс. руб. — в 2021 году на тот же сегмент приходилось 40 %.