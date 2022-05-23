AMD подвела итоги эпохи Socket AM4: более 125 моделей процессоров, которые разошлись тиражом 70 млн

На открытии выставки Computex 2022 глава AMD Лиза Су (Lisa Su) невольно подвела промежуточные итоги жизненного цикла платформы Socket AM4, предваряя появление осенью этого года преемницы в лице Socket AM5. Анонс платформы Socket AM4 состоялся в 2016 году, но первые процессоры Ryzen для неё вышли в марте 2017 года, и всего за это время было выпущено около 70 млн CPU в данном конструктиве.

Как подчеркнула генеральный директор компании, сегодня десятки миллионов пользователей владеют системами с Socket AM4. Первоначально планировалось, что активный жизненный цикл платформы продлится до конца 2020 года, но ральность внесла свои коррективы, и Socket AM4 актуален и по сей день. В качестве примера Лиза Су привела процессор Ryzen 7 5800X3D, который дебютировал уже в этом году, на шестой год присутствия платформы Socket AM4. По сравнению с предшественниками, процессор обеспечил прирост быстродействия в играх до 15 %, и ранее такого нельзя было добиться без смены архитектуры, а в данном случае существующей модели просто добавили кеш-памяти. Это обеспечило Ryzen 7 5800X3D уверенным преимуществом в играх над конкурирующим решением, что позволяет AMD до сих пор считать эту модель лучшим игровым процессором в мире.

Платформа Socket AM4 прошла через смену пяти архитектур и четырёх техпроцессов, как напомнила Лиза Су. Количество уникальных моделей процессоров в таком исполнении превысило 125 штук, а партнёры компании за это время выпустили более 500 моделей совместимых материнских плат. Даже с появлением на горизонте преемницы платформа Socket AM4, по словам главы AMD, не теряет актуальности, и останется на рынке ещё несколько лет.

Конечно, первоначально декларируемый принцип «сквозной» совместимости процессоров в исполнении Socket AM4 с материнскими платами первого поколения на практике выдерживался не всегда. Дело в том, что по мере выхода новых моделей процессоров размер обновления микрокода начал ограничивать количество поддерживаемых моделей, и тогда старые CPU начали вытесняться новыми. В целом, конечно, платформа Socket AM4 продемонстрировала удивительный пример долгожительства, сохранив конкурентоспособность без смены конструктивного исполнения процессоров. Преемственность была направлена на завоевание доверия потребителей, и с этой задачей компания в целом справилась. В случае же перехода на Socket AM5, который был продиктован внедрением поддержки PCI Express 5.0 и DDR5, предусмотрена совместимость по креплениям с прежними системами охлаждения, что тоже является проявлением заботы о пользователях.