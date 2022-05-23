3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы ASUS представила флагманскую плату ROG C...
Новости Hardware

ASUS представила флагманскую плату ROG Crosshair X670E для процессоров Ryzen 7000

Компания ASUS анонсировала флагманскую материнскую плату ROG Crosshair X670E Extreme для процессоров Ryzen 7000. Новинка должна выйти осенью этого года, вместе с релизом процессоров AMD нового поколения.

Источник изображений: ASUS

Источник изображений: ASUS

Плата получила два разъёма PCIe 5.0 x16, которые, вероятнее всего, оба работают в режиме x8 при установке двух графических ускорителей. Модель ROG Crosshair X670E поддерживает установку до пяти твердотельных NVMe-накопителей, четыре из которых могут быть стандарта PCIe 5.0. Однако на самой плате находится лишь два разъёма M.2 для их установки. Монтаж остальных трёх проводится с помощью проприетарных карт расширения ROG PCIe 5.0 M.2 и ROG GEN-Z.2.

Компания также обещает для новинки поддержку USB 4.0 и наличие фронтального разъёма USB 3.2 Gen 2x2 с поддержкой функции быстрой зарядки Quick Charge 4+ мощностью до 60 Вт. Правда, для этого потребуется компьютерный корпус, оборудованный разъёмом USB Type-C на фронтальной панели. Панель задних разъёмов прикрывает кожух с ЖК-дисплеем AniMe Matrix. Его можно настроить на отображение различных изображений.

В основе материнской платы используется 20+2-фазная подсистема питания, которой должно с избытком хватить для самых мощных процессоров Ryzen 7000 с показателем TDP до 170 Вт (на такой TDP рассчитан сокет AM5). Питание процессора обеспечивается с помощью двух 8-контактных разъёмов.

Производитель также добавил новинке фирменный механизм упрощённого демонтажа графического ускорителя Q-Release, который впервые появился на материнских платах с чипсетом Intel Z690. Кроме того, предусмотрены защёлки Q-Latch для простой установки твердотельных NVMe-накопителей.

В верхней левой части платы добавлены диодные индикаторы Q-LED для диагностики, а также индикатор POST-кодов. Предусмотрено наличие нескольких разъёмов для подключения ARGB-подсветки.

Плата получила сетевые контроллеры Marvell AQtion и Intel. Первый обеспечивает поддержку проводного соединения со скоростью до 10 Гбит, второй отвечает за поддержку беспроводного стандарта Wi-Fi 6E. Компания оснастила ROG Crosshair X670E аудиодрайвером SupremeFX с усилителем ESS ES9218PQ Quad DAC. Также заявлены шесть разъёмов SATA III (6 Гбит/с) и дополнительный разъём PCIe x4 неизвестного стандарта.

В целом комплектация ROG Crosshair X670E Extreme говорит в пользу того, что она рассчитана на энтузиастов компьютерного разгона. Наличие кнопок сброса BIOS, а также старта и перезагрузки в верхней части платы это только подтверждают.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD подвела итоги эпохи Socket AM4: более 125 моделей процессоров, которые разошлись тиражом 70 млн
AMD пообещала, что первые SSD с PCIe 5.0 будут на 60 % быстрее актуальных и анонсировала партнёрство с Phison и Micron
AMD представила чипсеты 600-й серии для Ryzen 7000 с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0
AMD представила Ryzen 7000 — 5-нм процессоры на Zen 4 с новым сокетом, частотой выше 5,5 ГГц и графикой RDNA 2
Представлен одноплатный компьютер Orange Pi 3 LTS с поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0
Появились первые изображения плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660 и H610
Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: asus, amd x670e, материнская плата, ryzen 7000
asus, amd x670e, материнская плата, ryzen 7000
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 26
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 18
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 11

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA заявило, что обнаруженная на Марсе «дверь» имеет естественное происхождение
«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay — собственный аналог Apple Pay, к которому можно будет подключать карты других банков
Телескоп «Хаббл» заглянул в таинственное «игольное ушко» карликовой спиральной галактики NGC 247
AMD представила чипсеты 600-й серии для Ryzen 7000 с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0
ASUS представила флагманскую плату ROG Crosshair X670E для процессоров Ryzen 7000
Президент Европейского центробанка назвала криптовалюты бесполезными и ничем не обеспеченными 21 мин.
Большое обновление эмулятора PCSX2: тёмная тема, поддержка DualShock 4 и DualSense, улучшенный интерфейс 26 мин.
Шаги Microsoft в ответ на жалобы европейских облачных провайдеров посчитали недостаточными 2 ч.
Еженедельный чарт Steam: вампирская выживалка V Rising прервала пятинедельное лидерство Steam Deck 3 ч.
Институт развития интернета выделил четверть миллиарда рублей на русскую Ghost of Tsushima о периоде Смутного времени 4 ч.
Хакеры используют VPN, Proxy и ботнет-сети для организации DDoS-атак в России 4 ч.
С выходом из раннего доступа аниме-боевик Lost Epic появится на консолях PlayStation 5 ч.
Metal Gear Solid 4 не вышла на Xbox 360 из-за решения Кодзимы, а не сделки Konami с Sony 5 ч.
Разработчики The Lord of the Rings: Gollum ответили на вопросы игроков и пообещали скорые новости 6 ч.
Журналисты раньше времени рассказали о новой игре от авторов FlatOut и Wreckfest 6 ч.
MSI анонсировала платы серий MEG, MPG и PRO на чипсетах AMD X670E и X670 для процессоров Ryzen 7000 2 ч.
AMD подвела итоги эпохи Socket AM4: более 125 моделей процессоров, которые разошлись тиражом 70 млн 2 ч.
Corsair представила свой первый игровой ноутбук Voyager a1600 — Ryzen 6000HS, Radeon RX 6800M и аналог Apple Touch Bar 2 ч.
В Россию стали завозить намного больше кнопочных телефонов 3 ч.
AMD пообещала, что первые SSD с PCIe 5.0 будут на 60 % быстрее актуальных и анонсировала партнёрство с Phison и Micron 4 ч.
Роботы-пылесосы ILIFE V8 Plus и ILIFE A11, а также беспроводной пылесос ILIFE H70 сейчас доступны со скидками до 60 % 5 ч.
Xiaomi выпустят в июле флагманский смартфон, разработанный совместно с Leica 6 ч.
AMD представила 6-нм мобильные чипы Mendocino с ядрами Zen 2 и графикой RDNA 2 для доступных ноутбуков 6 ч.
Производитель чипов Broadcom ведёт переговоры о покупке VMware 6 ч.
Российская компания «Бастион» представила новые модели ИБП SKAT 7 ч.