ASUS представила флагманскую плату ROG Crosshair X670E для процессоров Ryzen 7000

Компания ASUS анонсировала флагманскую материнскую плату ROG Crosshair X670E Extreme для процессоров Ryzen 7000. Новинка должна выйти осенью этого года, вместе с релизом процессоров AMD нового поколения.

Плата получила два разъёма PCIe 5.0 x16, которые, вероятнее всего, оба работают в режиме x8 при установке двух графических ускорителей. Модель ROG Crosshair X670E поддерживает установку до пяти твердотельных NVMe-накопителей, четыре из которых могут быть стандарта PCIe 5.0. Однако на самой плате находится лишь два разъёма M.2 для их установки. Монтаж остальных трёх проводится с помощью проприетарных карт расширения ROG PCIe 5.0 M.2 и ROG GEN-Z.2.

Компания также обещает для новинки поддержку USB 4.0 и наличие фронтального разъёма USB 3.2 Gen 2x2 с поддержкой функции быстрой зарядки Quick Charge 4+ мощностью до 60 Вт. Правда, для этого потребуется компьютерный корпус, оборудованный разъёмом USB Type-C на фронтальной панели. Панель задних разъёмов прикрывает кожух с ЖК-дисплеем AniMe Matrix. Его можно настроить на отображение различных изображений.

В основе материнской платы используется 20+2-фазная подсистема питания, которой должно с избытком хватить для самых мощных процессоров Ryzen 7000 с показателем TDP до 170 Вт (на такой TDP рассчитан сокет AM5). Питание процессора обеспечивается с помощью двух 8-контактных разъёмов.

Производитель также добавил новинке фирменный механизм упрощённого демонтажа графического ускорителя Q-Release, который впервые появился на материнских платах с чипсетом Intel Z690. Кроме того, предусмотрены защёлки Q-Latch для простой установки твердотельных NVMe-накопителей.

В верхней левой части платы добавлены диодные индикаторы Q-LED для диагностики, а также индикатор POST-кодов. Предусмотрено наличие нескольких разъёмов для подключения ARGB-подсветки.

Плата получила сетевые контроллеры Marvell AQtion и Intel. Первый обеспечивает поддержку проводного соединения со скоростью до 10 Гбит, второй отвечает за поддержку беспроводного стандарта Wi-Fi 6E. Компания оснастила ROG Crosshair X670E аудиодрайвером SupremeFX с усилителем ESS ES9218PQ Quad DAC. Также заявлены шесть разъёмов SATA III (6 Гбит/с) и дополнительный разъём PCIe x4 неизвестного стандарта.

В целом комплектация ROG Crosshair X670E Extreme говорит в пользу того, что она рассчитана на энтузиастов компьютерного разгона. Наличие кнопок сброса BIOS, а также старта и перезагрузки в верхней части платы это только подтверждают.