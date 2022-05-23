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Большое обновление эмулятора PCSX2: тёмная тема, поддержка DualShock 4 и DualSense, улучшенный интерфейс

Разработчики популярного эмулятора PCSX2 сообщили о выходе большого обновления, которое добавило в программу несколько новых функций и поддержку актуальных версий геймпадов консолей PlayStation.

Источник изображения: PCSX2.net

Источник изображения: PCSX2.net

Пользователи новой версии PCSX2 получили возможность создавать и сохранять настройки для каждой игры — в том числе это касается схемы управления. Программа получила полноценную поддержку геймпадов DualShock 4 и DualSense, а также свою тёмную тему.

Свежая редакция эмулятора обзавелась графическим интерфейсом с разными опциями. Пользователи могут настроить внешний вид библиотеки игр по своему усмотрению: активировать классические списки со значками или же использовать формат сетки с оригинальными обложками проектов для PlayStation 2 (обложки нужно устанавливать самостоятельно).

Скачать свежую версию эмулятора PCSX2 можно на официальном сайте. Доступны версии для Windows, macOS и Linux.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: эмулятор, playstation, dualshock 4, dualsense
эмулятор, playstation, dualshock 4, dualsense
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