3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Intel в конце августа расскажет о процес...
Новости Hardware

Intel в конце августа расскажет о процессорах Meteor Lake и Arrow Lake

Организаторы конференции Hot Chip Symposium 2022 поделились программой мероприятия, которое состоится в конце августа текущего года. Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 конференция будет проводиться в онлайн-формате, с 21 по 23 августа. Подтверждёнными гостями мероприятия станут компании Intel, AMD, Arm, Nvidia. Также ожидается участие компаний Samsung, Tesla, MediaTek и Cerebras.

Мобильный Meteor Lake. Источник изображений: Intel

Мобильный Meteor Lake. Источник изображений: Intel

Одной из тем, которую Intel планирует затронуть в ходе своего выступления, станет 3D-упаковка чипов Faveros для потребительских процессоров. Её реализация планируется в сериях чипов Meteor Lake (Core 14-го поколения) и Arrow Lake (Core 15-го поколения). В составе процессоров Meteor Lake будут присутствовать кристалл с вычислительными блоками, выполненный по техпроцессу Intel 4 (7 нм), кристалл встроенного GPU на базе 3-нм техпроцесса компании TSMC (N3), а также кристалл с интерфейсами (SoC-LP) на базе техпроцессов TSMC N4 или N5 (разные версии 5-нм технологии). Серия Arrow Lake в свою очередь будет впервые использовать техпроцесс Intel 20A, а также техпроцесс TSMC N3 (3-нм).

Intel также расскажет на Hot Chips о новых серверных ускорителях Ponte Vecchio и процессорах Intel Xeon D 2700 и Xeon D 1700.

На конференции в конце августа выступят и другие компании. AMD собирается рассказать о мобильных Ryzen 6000. Эта серия чипов была представлена на выставке CES 2022 в начале года и лишь начинает появляться в составах ноутбуков. Серия состоит из процессоров Ryzen 6000H с TDP от 35 до 45 Вт, а также моделей Ryzen 6000U с TDP 15-28 Вт. Возможно, AMD собирается представить на Hot Chip Symposium 2022 новые модели чипов с показателем TDP ниже 15 Вт.

Компания NVIDIA уделит внимание суперкомпьютерным вычислениям. В частности, производитель коснётся архитектуры Hopper для серверных ускорителей и, вероятно, также расскажет о своём 144-ядерном процессоре Grace.

Tesla запланировала два выступления. В их ходе компания собирается рассказать о своём суперкомпьютере Tesla Dojo. В частности, производитель уделит внимание миркроархитектуре, которая используется в его основе. Кроме того, автопроизводитель расскажет о том, как Dojo сможет ускорить процесс машинного обучения.

MediaTek расскажет об особенностях флагманской серии процессоров Dimensity 9000 для смартфонов, а Arm обсудит детали своей серверной аппаратной платформы Morello с повышенными функциями безопасности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD представила Ryzen 7000 — 5-нм процессоры на Zen 4 с новым сокетом, частотой выше 5,5 ГГц и графикой RDNA 2
Один из кристаллов Meteor Lake показали под микроскопом — на фото попали малые ядра Crestmont
Intel живьём показала мобильные процессоры Meteor Lake из нескольких отдельных кристаллов
Thermalright выпустила алюминиевую рамку, которая не позволит гнуться процессорам Intel Alder Lake
Официально представлен 5-нм процессор Samsung Exynos 1280 для смартфонов среднего уровня
Стартовали продажи Ryzen 7 5800X3D — самого быстрого игрового процессора AMD
Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: meteor lake, arrow lake, intel, процессоры
meteor lake, arrow lake, intel, процессоры
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 26
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 18
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 11

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA заявило, что обнаруженная на Марсе «дверь» имеет естественное происхождение
«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay — собственный аналог Apple Pay, к которому можно будет подключать карты других банков
AMD представила чипсеты 600-й серии для Ryzen 7000 с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0
Институт развития интернета выделил четверть миллиарда рублей на русскую Ghost of Tsushima о периоде Смутного времени
Телескоп «Хаббл» заглянул в таинственное «игольное ушко» карликовой спиральной галактики NGC 247
Минцифры хочет ограничить разработку ПО госсектором для повышения заработка IT-компаний 22 мин.
Президент Европейского центробанка назвала криптовалюты бесполезными и ничем не обеспеченными 57 мин.
Большое обновление эмулятора PCSX2: тёмная тема, поддержка DualShock 4 и DualSense, улучшенный интерфейс 2 ч.
Шаги Microsoft в ответ на жалобы европейских облачных провайдеров посчитали недостаточными 3 ч.
Еженедельный чарт Steam: вампирская выживалка V Rising прервала пятинедельное лидерство Steam Deck 4 ч.
Хакеры используют VPN, Proxy и ботнет-сети для организации DDoS-атак в России 5 ч.
С выходом из раннего доступа аниме-боевик Lost Epic появится на консолях PlayStation 5 ч.
Metal Gear Solid 4 не вышла на Xbox 360 из-за решения Кодзимы, а не сделки Konami с Sony 6 ч.
Разработчики The Lord of the Rings: Gollum ответили на вопросы игроков и пообещали скорые новости 7 ч.
Журналисты раньше времени рассказали о новой игре от авторов FlatOut и Wreckfest 7 ч.
Intel в конце августа расскажет о процессорах Meteor Lake и Arrow Lake 23 мин.
На этой неделе к Земле приблизится самый большой в 2022 году астероид 37 мин.
ASUS представила флагманскую плату ROG Crosshair X670E для процессоров Ryzen 7000 2 ч.
MSI анонсировала платы серий MEG, MPG и PRO на чипсетах AMD X670E и X670 для процессоров Ryzen 7000 3 ч.
AMD подвела итоги эпохи Socket AM4: более 125 моделей процессоров, которые разошлись тиражом 70 млн 3 ч.
Corsair представила свой первый игровой ноутбук Voyager a1600 — Ryzen 6000HS, Radeon RX 6800M и аналог Apple Touch Bar 3 ч.
В Россию стали завозить намного больше кнопочных телефонов 4 ч.
AMD пообещала, что первые SSD с PCIe 5.0 будут на 60 % быстрее актуальных и анонсировала партнёрство с Phison и Micron 5 ч.
Роботы-пылесосы ILIFE V8 Plus и ILIFE A11, а также беспроводной пылесос ILIFE H70 сейчас доступны со скидками до 60 % 5 ч.
Xiaomi выпустят в июле флагманский смартфон, разработанный совместно с Leica 6 ч.