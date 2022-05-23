3DNews Новости Software программное обеспечение Минцифры хочет ограничить разработку ПО ...
Новости Software

Минцифры хочет ограничить разработку ПО госсектором для повышения заработка IT-компаний

Минцифры РФ работает над новым сводом правил, регламентирующих самостоятельную разработку программного обеспечения госкомпаниями для собственных нужд. Предполагается, что это заставит их покупать софт у отечественных IT-компаний и приведёт к снижению программ, дублирующих друг друга. Об этом рассказал глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, утверждающего стратегии цифровой трансформации госкомпаний, Илья Массух.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Согласно имеющимся данным, предложение Минцифры включает в себя ряд серьёзных ограничений, в том числе значительное сокращение доли расходов на разработку ПО в общем цифровом бюджете организаций. «Опыт показал, что госкомпаниям, как правило, достаточно 30 % отраслевого ПО собственной разработки, соответственно, 70 % — общесистемное, закупаемое у сторонних разработчиков», — приводит источник слова господина Массуха.

Отмечается, что эта норма пока нигде не прописана, но она уже применяется с конца прошлого года. По словам Ильи Массуха, в случае превышения компанией лимита в 30 % её программа цифровой трансформации не проходит согласование. При этом отмечается, что в России есть госкомпании, у которых доля ПО собственной разработки составляет 50 %.

Упомянутая инициатива Минцифры может привести к тому, что госкомпаниям придётся обращаться за программным обеспечением к компаниям из IT-отрасли, представители которой положительно оценивают возможное нововведение. По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина, в настоящее время Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ «обязывает использовать до 70 % предусмотренных планом по цифровой трансформации средств на приобретение уже существующих решений, внесённых в единый реестр отечественного ПО».

Предложенные Минцифры ограничительные меры распространяются только на госкомпании и ведомства, но уже звучат призывы по их распространению на частные компании. С такой идеей выступил Союз разработчиков программного обеспечения и информационных технологий топливно-энергетического комплекса. В организации уверены, что власти должны запретить компаниями из российского ТЭК заниматься разработкой программных продуктов. Соответствующее предложение организация направила в Минэнерго в марте этого года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Минцифры хочет смягчить требования для признания софта российским
Российский магазин Android-приложений NashStore открыли для разработчиков
В России предложено подготовить стратегию развития САПР стоимостью до 30 млрд рублей
Приложение Microsoft Teams появится в официальном магазине компании в мае
Из App Store удалят приложения, которые давно не обновлялись
В работе сервисов «1С» наблюдаются сбои из-за DDoS-атак
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: программное обеспечение, разработка, россия, импортозамещение
программное обеспечение, разработка, россия, импортозамещение
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 26
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 18
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 11

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA заявило, что обнаруженная на Марсе «дверь» имеет естественное происхождение
«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay — собственный аналог Apple Pay, к которому можно будет подключать карты других банков
AMD представила чипсеты 600-й серии для Ryzen 7000 с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0
Институт развития интернета выделил четверть миллиарда рублей на русскую Ghost of Tsushima о периоде Смутного времени
Телескоп «Хаббл» заглянул в таинственное «игольное ушко» карликовой спиральной галактики NGC 247
Минцифры хочет ограничить разработку ПО госсектором для повышения заработка IT-компаний 22 мин.
Президент Европейского центробанка назвала криптовалюты бесполезными и ничем не обеспеченными 57 мин.
Большое обновление эмулятора PCSX2: тёмная тема, поддержка DualShock 4 и DualSense, улучшенный интерфейс 2 ч.
Шаги Microsoft в ответ на жалобы европейских облачных провайдеров посчитали недостаточными 3 ч.
Еженедельный чарт Steam: вампирская выживалка V Rising прервала пятинедельное лидерство Steam Deck 4 ч.
Хакеры используют VPN, Proxy и ботнет-сети для организации DDoS-атак в России 5 ч.
С выходом из раннего доступа аниме-боевик Lost Epic появится на консолях PlayStation 5 ч.
Metal Gear Solid 4 не вышла на Xbox 360 из-за решения Кодзимы, а не сделки Konami с Sony 6 ч.
Разработчики The Lord of the Rings: Gollum ответили на вопросы игроков и пообещали скорые новости 7 ч.
Журналисты раньше времени рассказали о новой игре от авторов FlatOut и Wreckfest 7 ч.
Intel в конце августа расскажет о процессорах Meteor Lake и Arrow Lake 23 мин.
На этой неделе к Земле приблизится самый большой в 2022 году астероид 37 мин.
ASUS представила флагманскую плату ROG Crosshair X670E для процессоров Ryzen 7000 2 ч.
MSI анонсировала платы серий MEG, MPG и PRO на чипсетах AMD X670E и X670 для процессоров Ryzen 7000 3 ч.
AMD подвела итоги эпохи Socket AM4: более 125 моделей процессоров, которые разошлись тиражом 70 млн 3 ч.
Corsair представила свой первый игровой ноутбук Voyager a1600 — Ryzen 6000HS, Radeon RX 6800M и аналог Apple Touch Bar 3 ч.
В Россию стали завозить намного больше кнопочных телефонов 4 ч.
AMD пообещала, что первые SSD с PCIe 5.0 будут на 60 % быстрее актуальных и анонсировала партнёрство с Phison и Micron 5 ч.
Роботы-пылесосы ILIFE V8 Plus и ILIFE A11, а также беспроводной пылесос ILIFE H70 сейчас доступны со скидками до 60 % 5 ч.
Xiaomi выпустят в июле флагманский смартфон, разработанный совместно с Leica 6 ч.