Минцифры хочет ограничить разработку ПО госсектором для повышения заработка IT-компаний

Минцифры РФ работает над новым сводом правил, регламентирующих самостоятельную разработку программного обеспечения госкомпаниями для собственных нужд. Предполагается, что это заставит их покупать софт у отечественных IT-компаний и приведёт к снижению программ, дублирующих друг друга. Об этом рассказал глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, утверждающего стратегии цифровой трансформации госкомпаний, Илья Массух.

Согласно имеющимся данным, предложение Минцифры включает в себя ряд серьёзных ограничений, в том числе значительное сокращение доли расходов на разработку ПО в общем цифровом бюджете организаций. «Опыт показал, что госкомпаниям, как правило, достаточно 30 % отраслевого ПО собственной разработки, соответственно, 70 % — общесистемное, закупаемое у сторонних разработчиков», — приводит источник слова господина Массуха.

Отмечается, что эта норма пока нигде не прописана, но она уже применяется с конца прошлого года. По словам Ильи Массуха, в случае превышения компанией лимита в 30 % её программа цифровой трансформации не проходит согласование. При этом отмечается, что в России есть госкомпании, у которых доля ПО собственной разработки составляет 50 %.

Упомянутая инициатива Минцифры может привести к тому, что госкомпаниям придётся обращаться за программным обеспечением к компаниям из IT-отрасли, представители которой положительно оценивают возможное нововведение. По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина, в настоящее время Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ «обязывает использовать до 70 % предусмотренных планом по цифровой трансформации средств на приобретение уже существующих решений, внесённых в единый реестр отечественного ПО».

Предложенные Минцифры ограничительные меры распространяются только на госкомпании и ведомства, но уже звучат призывы по их распространению на частные компании. С такой идеей выступил Союз разработчиков программного обеспечения и информационных технологий топливно-энергетического комплекса. В организации уверены, что власти должны запретить компаниями из российского ТЭК заниматься разработкой программных продуктов. Соответствующее предложение организация направила в Минэнерго в марте этого года.