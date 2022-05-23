Clearview AI оштрафовали на $9,5 млн и обязали удалить данные жителей Великобритании

Британский регулятор оштрафовал компанию Clearview AI за нелегальный сбор фото жителей Соединённого Королевства на £7,55 млн ($9,5 млн). Кроме того, ей придётся прекратить сбор сведений о жителях страны в социальных сетях и интернете в целом и удалить ранее собранные данные.

По словам представителей британских властей, компания не только обеспечивала идентификацию людей с помощью своего ПО, но и занималась мониторингом информации об их привычках, а также предлагала соответствующие данные на продажу.

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) начало совместное с австралийскими властями расследование в отношении Clearview AI в 2020 году и назначило «предварительный» штраф, эквивалентный $21,4 млн в прошлом. На тот момент ведомство сообщило, что база Clearview AI, судя по всему, включает данные существенного числа жителей Великобритании, многие из которых были собраны без их ведома и согласия с общедоступных площадок, включая социальные медиаплатформы.

В окончательном постановлении ICO отметило, что во всём мире компания незаконно собрала более 20 млрд изображений лиц для своей базы данных. И хотя она более не оказывает услуг британским организациям, у неё имеются клиенты в других странах, поэтому компания по-прежнему использует сведения о жителях Соединённого Королевства. В частности, Clearview AI продаёт приложение, позволяющее загружать чьё-либо фото для его последующей проверки по базе. Услугами компании пользуются многочисленные правоохранительные ведомства по всему миру, несмотря на то, что технология с точки зрения закона находится, как минимум, в «серой» зоне.

Twitter, Google и YouTube уже обратились к компании, заявив, что она нарушает условия пользования сервисами. Кроме того, Facebook * потребовала прекратить сбор информации. Компания уже получала жалобы от правозащитных групп в Европе и была оштрафована на 20 млн евро в Италии.

В США Американский союз гражданских свобод подавал в суд на Clearview AI за нарушение законов Иллинойса — недавно она пошла на сделку, обязавшись ограничить использование своей базы в этом штате. При этом компания продолжит предоставлять все доступные сведения федеральным правоохранительным ведомствам и властям других штатов.